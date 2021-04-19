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США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий
19.04.2021 17:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской. Опубликовано также
Светлана Тихановская приняла с визитом посла США Джули Фишер. Фишер сообщила Тихановской, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено, сообщает
Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.
Минфин США
Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.
Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.
Напомним, в конце марта Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. А через несколько часов Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов
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Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.
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