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США возобновляют санкции против Беларуси
19.04.2021 18:21 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий.
Во время своей встречи со Светланой Тихановской 19 апреля Фишер рассказала, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено. Причина в нарушении прав человека со стороны официальных властей Беларуси. В марте США призвали власти освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров с демократическими силами. Однако ситуация не поменялась.
Минфин США уже
Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%.
Напомним, что в октябре 2015 года Минфин США
Также на этой неделе ожидается
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Посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий.
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