США возобновляют санкции против Беларуси

Посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий.

Во время своей встречи со Светланой Тихановской 19 апреля Фишер рассказала, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено. Причина в нарушении прав человека со стороны официальных властей Беларуси. В марте США призвали власти освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров с демократическими силами. Однако ситуация не поменялась.

Минфин США уже опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций. Под них попадают следующие предприятия:

Белорусский нефтяной торговый дом

«Белнефтехим»

«Белнефтехим США»

«Белшина»

«Гродно Азот»

«Гродно Химволокно»

«Лакокраска»

«Нафтан»

«Полоцк Стекловолокно».

Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%.

Напомним, что в октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси. Однако в этом году приостановку санкций было решено снять из-за политической ситуации в стране.