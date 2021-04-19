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США возобновляют санкции против Беларуси

19.04.2021 18:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий. 

Во время своей встречи со Светланой Тихановской 19 апреля Фишер рассказала, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено. Причина в нарушении прав человека со стороны официальных властей Беларуси. В марте США призвали власти освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров с демократическими силами. Однако ситуация не поменялась.

Минфин США уже опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций. Под них попадают следующие предприятия:

  • Белорусский нефтяной торговый дом
  • «Белнефтехим»
  • «Белнефтехим США»
  • «Белшина»
  • «Гродно Азот»
  • «Гродно Химволокно»
  • «Лакокраска»
  • «Нафтан»
  • «Полоцк Стекловолокно».

Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%. 

Напомним, что в октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси. Однако в этом году приостановку санкций было решено снять из-за политической ситуации в стране.

Также на этой неделе ожидается принятие нового санкционного пакета Евросоюза в отношении белорусских властей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Посол США Джули Фишер заявила, что американская сторона приняла решение о возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий. 
 
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