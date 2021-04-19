«Москва намерена воспользоваться трудностями Минска». Эксперты - об отношении Кремля к «заговору»

Источник материала: Tut.by

Разговоры о том, что заговор по «свержению госвласти» и «покушению» на Александра Лукашенко организовали США , плохо вяжутся с печальным уровнем его организации, а Москва обязательно воспользуется нарастающими трудностями Минска, чтобы максимально тесно привязать Беларусь к себе. Такого мнения придерживаются российские эксперты.



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Заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков считает, что сегодняшняя ситуация обострения отношений с Западом может привести к тому, что окончательно исчезнут полутона и всем, кто оказался в пространстве между Западной Европой и Россией, придется однозначно выбрать сторону.

— Россия, со своей стороны, будет глубже окапываться там, где имеет определяющее влияние, еще жестче реагируя на любые проявления того, что считает западным вмешательством. История с белорусским переворотом показывает, как трудно теперь будет Минску вернуться даже к ограниченной многовекторности. Понятно, что пикейные жилеты, рассуждающие о свержении режима в ресторане на Садовом кольце, вряд ли представляли угрозу для власти Лукашенко. А разговоры о том, что заговор организовали США, плохо вяжутся с печальным уровнем его организации. Скорее, оппозиционных политологов в Москву выманил провокатор спецслужб, представившийся мятежным силовиком, а они, воодушевившись, наговорили под камеры на попытку госпереворота, — пишет Саморуков.

Но это не отменяет главного: активное участие в операции ФСБ показывает новую степень сближения силовиков двух стран, а публичные заявления Лукашенко, что покушение на него одобрило высшее руководство США, возводят еще одно препятствие для связей Минска с Западом.

— Случайно или нет, раскрытие заговора политологов совпало с новой волной активности вокруг интеграционных карт, которые должны унифицировать жизнь в России и Беларуси сильнее, чем в странах ЕС. А кульминацией активного обмена визитами на высоком уровне станет широко анонсированный приезд в Москву самого Лукашенко 22 апреля, сразу после долгожданного обращения Путина к Федеральному собранию, — отмечает эксперт.

Саморуков напоминает, что Лукашенко уже пообещал принять в ближайшие дни какое-то судьбоносное решение. Гадать о том, что это будет, — занятие бессмысленное.

— Зная любовь Лукашенко к громким фразам, оно запросто может оказаться какой-нибудь мелочью. Но на общий тренд это не повлияет: Москва твердо намерена воспользоваться нарастающими трудностями Минска — от санкций и проблем в экономике до протестов и салонных заговоров, — чтобы максимально тесно привязать Беларусь к себе, лишив ее всякой возможности для маневра. И не очень понятно, что Лукашенко может и хочет противопоставить этому процессу, — пишет эксперт.

От исторических аналогий часто бывает больше вреда, чем пользы для понимания текущих событий, но Максим Саморуков отмечает: трудно избавиться от ощущения, что восточная часть Европы сейчас переживает что-то похожее на то, что вся Европа пережила в 1948 году. Вот всего несколько месяцев назад ничего еще вроде бы не было решено: коммунисты сидели в правительстве Франции, Чехословакия собирала делегацию на саммит о плане Маршалла, а для Германии каких только проектов не предлагали. Но проходит совсем немного времени, и континент делится на два скованных жесткой дисциплиной лагеря.

— Причем обе стороны не возражают против появления четкой границы между ними и даже более-менее согласны между собой, где она должна проходить — уточняются лишь мелкие детали. А в целом СССР не готовит коммунистических переворотов в Париже, а США — контрпереворотов в Праге, потому что реалистично оценивают и собственные силы, и то, что готова или не готова принять противоположная сторона.

С тех пор соотношение сил изменилось, а разделительная линия отодвинулась сильно на Восток, но вот обоюдное стремление к ясному и однозначному размежеванию снова похожее. И понятно, что Россия готова смириться с утратой всякой роли в чешской энергетике, а США не планируют прикладывать больших усилий для защиты белорусского суверенитета. Заканчивается время, когда какая-нибудь мелочь вроде другой даты президентских выборов в Беларуси могла изменить контуры быстро формирующегося разграничения. Граница костенеет, исключая возможность не только перехода на другую сторону, но и отказа от выбора стороны, — считает Максим Саморуков.

Журналист Николай Сванидзе склоняется к версии, что весь «заговор» — работа российской стороны и Путин сделал Лукашенко предложение, от которого нельзя отказаться.

— Раскрыто ужасающее по своему злодейству намерение покуситься на жизнь и имущество Александра Лукашенко и его семьи. Злодеи — их было двое, а за ними — Госдеп, ФБР, ЦРУ, Моссад, МИ-6 — были схвачены в Москве при содействии ФСБ России, переправлены в братскую Беларусь, уже сотрудничают со следствием. По телевидению белорусскому и российскому показывают, как они сидят в ресторане и охотно, даже с циничными смешками, признаются в намерении лишить Батьку его непосильными трудами нажитого имущества.

Весь этот экзотический сюжет отсылает нас к большим процессам 30-х годов, когда ленинские соратники публично били себя грудь и наперегонки сознавались в намерении извести товарища Сталина. Тогда это была трагедия, сейчас — жутковатый фарс. Вопрос — зачем? Наиболее логичный ответ — Путин наконец сделал такое интеграционное предложение, от которого тот не может отказаться. То есть Путин просто показал ему фотку двух российских «туристов» — Петрова и Башарова, — считает Николай Сванидзе.