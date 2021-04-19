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Эйсмонт: Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме
19.04.2021 20:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко исполняет свои обязанности согласно Конституции, в полном объеме, заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт
— Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности, — сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос, сказались ли на рабочем графике Лукашенко и мерах безопасности предотвращение покушения и попытка госпереворота, о которых сообщили белорусские власти.
Эйсмонт также уточнила, что встреча с Владимиром Путиным готовится. На прошлой неделе Александр Лукашенко
«Дело о перевороте»
17 апреля Александр Лукашенко
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В Госдепартаменте
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Эйсмонт ответила на вопрос, сказались ли на рабочем графике Лукашенко и мерах безопасности предотвращение покушения и попытка госпереворота, о которых сообщили...
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