Эйсмонт: Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко исполняет свои обязанности согласно Конституции, в полном объеме, заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт РИА «Новости» , комментируя последние события.



Наталья Эйсмонт. Фото: Reuters

— Президент исполняет свои обязанности согласно Конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности, — сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос, сказались ли на рабочем графике Лукашенко и мерах безопасности предотвращение покушения и попытка госпереворота, о которых сообщили белорусские власти.

Эйсмонт также уточнила, что встреча с Владимиром Путиным готовится. На прошлой неделе Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой 22 апреля в Москве.

«Дело о перевороте»

17 апреля Александр Лукашенко заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.