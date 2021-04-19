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Магазины «Домашний» приказали долго жить
19.04.2021 21:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Закрылись почти все магазина сети «Домашний». Об этом TUT.BY сообщили информированные собеседники.
По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации. Не работает и сайт ритейлера.
Поставщики стали получать от магазинов «Домашний» свое оборудование. Топ-менеджеры сети уволились еще в конце марта, рассказали источники TUT.BY. Получить комментарий у представителя ритейлера не удалось.
В феврале 2021 года многие кредиторы
По информации TUT.BY, в минувшую пятницу силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса. Это компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний» Ивану Березовскому.
Местонахождение бизнесмена неизвестно. Источники TUT.BY в связи с этим вспоминают случай из 2018 года. Тогда силовики также
Получить комментарий в ДФР и СК не удалось.
История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси.
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Закрылись почти все магазина сети «Домашний». Об этом TUT.BY сообщили информированные собеседники.
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