В Минске стартовала Неделя белорусского предпринимательства

Источник материала: БT

Неделя белорусского предпринимательства стартовала. В программе - семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события по всей стране. Одним из важнейших мероприятий станет III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации". Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке. Там обсудят вопросы, которые волнуют белорусский бизнес. Например, государственно-частное партнерство и меры поддержки. Представят и традиционный индекс делового оптимизма.

В рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучшие город, район и область для бизнеса Беларуси - 2020".

Беларусбанк: Поддержка малого и среднего бизнеса



В этом году проведение Недели белорусского предпринимательства в очередной раз поддержал Беларусбанк. Присутствуя в каждом регионе, отдельное внимание это учреждение уделяет поддержке бизнеса на местах, кроме банковских, предлагая поддерживающие небанковские услуги - консалтинговые, лизинговые, брокерские, тем самым создавая экосистему развития бизнеса.

Лучший регион для бизнеса



В рамках форума также состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучшие город, район и область для бизнеса Беларуси - 2020". Ими стали регионы с самой развитой деловой активностью.