Макей в Швейцарии провел встречи с главами ВОЗ, Красного Креста, верховным комиссаром ООН по правам человека

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей находится с визитом в Швейцарии, где провел встречи с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Таном и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщили в ведомстве.



Фото: mfa.gov.by

На встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом Макей рассказал о подходах Беларуси к борьбе с пандемией COVID-19, вакцинации, производстве российской вакцины и планах по производству своей.

По данным МИД, глава ВОЗ подтвердил, что организация продолжит оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания производства вакцин.

На встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет Макей представил оценки ситуации после президентских выборов 2020 года и планы властей «по совершенствованию политической системы путем конституционной реформы».

«Министр подчеркнул стратегическую приверженность Беларуси основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, и международным договоренностям государства в сфере прав человека. Макей информировал собеседницу о национальном контексте поиска общегосударственного баланса интересов в тесно пересекающихся сферах национальной безопасности, устойчивого развития и прав человека», — сказано в сообщении.

Бачелет призвала правительство Беларуси воспользоваться экспертизой УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) для развития политической системы в части, касающейся сферы прав человека.

Глава МИД выразил сожаление в связи с политизацией мандата верховного комиссара в свете последних решений Совета ООН по правам человека и подчеркнул, что Беларусь никогда не согласится на вмешательство в свои внутренние дела со стороны третьих государств или международных структур.



Фото: mfa.gov.by

Кроме того, министр провел переговоры с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Таном и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Последнему Макей рассказал о ситуации в Беларуси и заявил, что от белорусского государства никогда не исходила и не будет исходить какого-либо рода угроза соседним странам или региону в целом.