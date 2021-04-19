Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Источник материала: realt.by

Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК « Антоновский квартал». Комплекс «высоток» в тихом месте рядом с парком и Слепянской водной системой строит компания «БелАТЭП». На днях застройщик внес изменения в прошлогоднюю проектную декларацию по дому №1.1 и предложил к покупке первые 13 квартир в доме №1.3. Информация опубликована в газете «Звязда». Мы съездили на стройку и посмотрели, как продвигается возведение ЖК.



Согласно новой декларации в продажу поступили первые квартиры в доме № 1.3. Это 10-этажное здание серии М 464-У1М. Новостройка рассчитана на 49 квартир – здесь будет 20 «двушек», 20 «трешек» и одна «четырешка».





Строительство дома стартовало в июне прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируется в конце августа 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «МАПИД».





Какие квартиры можно купить? − 5 двухкомнатных площадью 59,25 «квадратов». Стоимость − 1150 долларов за метр. − 7 трехкомнатных площадью от 71,8 до 78,56 «квадратов». Стоимость − 1080 долларов за метр. – 1 четырехкомнатная квартира площадью 98,71 «квадратов». Стоимость – 1060 долларов за метр. Все эти квартиры можно приобрести в рассрочку: «двушки» по стоимости 1180 долларов, «трешки» − по 1110 долларов, «четырешку» − по 1090 долларов.





Также застройщик опубликовал изменения в предыдущую проектную декларацию, касающуюся первого дома проекта − 19-этажного 126-квартирного жилого здания со встроенными помещениями административного назначения на 1-м этаже. Согласно новой декларации все желающие могут приобрести: − 5 однокомнатных площадью 45 «квадратов». Стоимость − 1200 долларов за метр. − 9 двухкомнатных площадью 64 «квадрата». Стоимость − 1150 долларов за метр. – 25 трехкомнатных квартир: площадью 63 «квадрата» («евротрешки») стоимостью 1180 долларов США, площадью 77 «квадратов» (стандартные «трешки») стоимостью 1080 долларов США. По сравнению с предыдущей декларацией, опубликованной почти год назад, цены не изменились ни на один доллар.





Квартиры в первом доме проекта (он будет сдан в августе) также можно приобрести в рассрочку – от 1110 долларов за «метр». При этом первоначальный взнос составит 30 % стоимости объекта, а оставшуюся сумму нужно будет внести в соответствии с графиком платежей.





Напомним, что проект застройки предусматривает возведение 9 жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».