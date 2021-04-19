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Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»
20.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «
Какие квартиры можно купить?
− 5 двухкомнатных площадью 59,25 «квадратов». Стоимость − 1150 долларов за метр.
− 7 трехкомнатных площадью от 71,8 до 78,56 «квадратов». Стоимость − 1080 долларов за метр.
– 1 четырехкомнатная квартира площадью 98,71 «квадратов». Стоимость – 1060 долларов за метр.
Все эти квартиры можно приобрести в рассрочку: «двушки» по стоимости 1180 долларов, «трешки» − по 1110 долларов, «четырешку» − по 1090 долларов.
Также застройщик опубликовал изменения в предыдущую проектную декларацию, касающуюся первого дома проекта − 19-этажного 126-квартирного жилого здания со встроенными помещениями административного назначения на 1-м этаже.
Согласно новой декларации все желающие могут приобрести:
− 5 однокомнатных площадью 45 «квадратов». Стоимость − 1200 долларов за метр.
− 9 двухкомнатных площадью 64 «квадрата». Стоимость − 1150 долларов за метр.
– 25 трехкомнатных квартир: площадью 63 «квадрата» («евротрешки») стоимостью 1180 долларов США, площадью 77 «квадратов» (стандартные «трешки») стоимостью 1080 долларов США.
По сравнению с предыдущей декларацией,
Напомним, что проект застройки предусматривает возведение 9 жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».
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Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс «высоток» в тихом...
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