ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

20.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс «высоток» в тихом месте рядом с парком и Слепянской водной системой строит компания «БелАТЭП». На днях застройщик внес изменения в прошлогоднюю проектную декларацию по дому №1.1 и предложил к покупке первые 13 квартир в доме №1.3. Информация опубликована в газете «Звязда». Мы съездили на стройку и посмотрели, как продвигается возведение ЖК.

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Согласно новой декларации в продажу поступили первые квартиры в доме № 1.3. Это 10-этажное здание серии М 464-У1М. Новостройка рассчитана на 49 квартир – здесь будет 20 «двушек», 20 «трешек» и одна «четырешка».

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»
Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Строительство дома стартовало в июне прошлого года, сдать объект в эксплуатацию планируется в конце августа 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «МАПИД».

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»
Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Какие квартиры можно купить?

− 5 двухкомнатных площадью 59,25 «квадратов». Стоимость − 1150 долларов за метр.

− 7 трехкомнатных площадью от 71,8 до 78,56 «квадратов». Стоимость − 1080 долларов за метр.

– 1 четырехкомнатная квартира площадью 98,71 «квадратов». Стоимость – 1060 долларов за метр.

Все эти квартиры можно приобрести в рассрочку: «двушки» по стоимости 1180 долларов, «трешки» − по 1110 долларов, «четырешку» − по 1090 долларов.

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»
Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Также застройщик опубликовал изменения в предыдущую проектную декларацию, касающуюся первого дома проекта − 19-этажного 126-квартирного жилого здания со встроенными помещениями административного назначения на 1-м этаже. 

Согласно новой декларации все желающие могут приобрести:

− 5 однокомнатных площадью 45 «квадратов». Стоимость − 1200 долларов за метр.

− 9 двухкомнатных площадью 64 «квадрата». Стоимость − 1150 долларов за метр.

– 25 трехкомнатных квартир: площадью 63 «квадрата» («евротрешки») стоимостью 1180 долларов США, площадью 77 «квадратов» (стандартные «трешки») стоимостью 1080 долларов США.

По сравнению с предыдущей декларацией, опубликованной почти год назад, цены не изменились ни на один доллар.

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»
Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Квартиры в первом доме проекта (он будет сдан в августе) также  можно приобрести в рассрочку – от 1110 долларов за «метр». При этом первоначальный взнос составит 30 % стоимости объекта, а оставшуюся сумму нужно будет внести в соответствии с графиком платежей.

Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»
Посмотрите, как выглядит строящийся ЖК «Антоновский квартал» с квартирами от 1060 за «квадрат»

Напомним, что проект застройки предусматривает возведение 9 жилых домов разной этажности в три этапа. В ЖК «Антоновский квартал» обещают дворы без машин, проходные подъезды, зонированное благоустройство, транспортную доступность и уже сложившуюся инфраструктуру. Прямо к кварталу примыкает школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы находится станция метро «Пролетарская».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неподалеку от метро «Пролетарская» − на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко − продолжается возведение ЖК «Антоновский квартал». Комплекс «высоток» в тихом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by