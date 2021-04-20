«Цена будет медленно снижаться вместе с общим уровнем жизни». Что сейчас происходит на рынке новостроек Минска

- Прогнозировать что-то сложно из-за нестабильной ситуации в стране и на рынке. Цена-то растёт в пределах одного объекта: чем ближе к сдаче, тем дороже квадратный метр. У тех застройщиков, с которыми мы сотрудничаем, которые уже на стадии завершения строительства объектов, прайс меняется каждый месяц. Где-то +10$, где-то +20$, в зависимости от планировок. Возможно, это не так ощутимо, как +50$ или +100$ за квадратный метр, но цена не стоит на месте. То поднимается, то падает.

Также цена зависит от планировок, вариантов отделки от застройщика. И все варианты востребованы у людей. Кто-то ищет со свободной планировкой квартиры, чтобы двигать стены как им удобно, кто-то с отделкой, кто-то без. Просто стоит понимать, что отделка от застройщика – эта не та отделка, которую бы вы сами сделали в своей квартире. Это что-то такое среднего качества, по стандарту, но при этом цена увеличивается уже не на 10-20$, а гораздо больше, около +100$ к одному метру.

Такие квартиры, конечно же, пользуются популярностью у тех людей, которые имеют какую-то наличную часть денег, и им нужно срочно заселяться. К примеру, у семьи есть какие-то свои накопления, плюс им банк дает 10-15 тысяч. Найти где-то дополнительные деньги на ремонт им негде. Вот такие выбирают квартиры с отделкой.

У застройщика должны быть все варианты, чтобы удовлетворить спрос любого потребителя. Если возьмем эконом-класс, то первые этажи в таких домах дешевле, верхние - дороже. Есть квартиры без солнца, к примеру, или возле лифтовой шахты. То есть если человек хочет взять что-то подешевле, то должен понимать, что это будет квартира на первом этаже на теневой стороне. Если человек желает быстро заселится, то это должна быть квартира с отделкой.

Покупают и евро-однушки, евро-двушки. Даже сейчас люди, покупая двухкомнатную квартиру, ориентируются больше на «евро» планировку. Даже некоторые не ставят перегородок, а оставляют «оупен-спейс». Но я советую клиентам, чтобы в «двушке» площадь была примерно от 45 "квадратов", чтобы было выделено место для сна. Но все зависит от кошелька, так как евро-двушки дороже обычных.

Но если смотреть на жилые комплексы, где квадратный метр стоит дороже 1400$ за квадратный метр, то там в продаже осталось с пару десятков нераспроданных квартир. Все остальное раскуплено. Даже несмотря на то, что цена немаленькая. Все зависит от расположения, и, возможно, в такие «однушки» инвестируют с целью дальнейшей сдачи в аренду.