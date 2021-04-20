|
Стимулировать нельзя наказать. Зачем белорусов пугают конфискацией земли и штрафами, а не поощряют строить быстрее
20.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Запретить, ужесточить, наказать – месседж, который красной нитью читается в каждом новом законе или другом нормативном документе, если государство пытается разрулить какую-либо проблему. Слово «стимулировать» встречается крайне редко, да и если встречается, то звучит так: «стимулировать, иначе накажем». Вот и проблемой частных недостроев решили разобраться ультимативно. Но возмущение простых белорусов, видимо, слегка остудило головы чиновников.
Говорить у нас не принято
Идея размышлений возникла после того, как Министерство архитектуры и строительства
Понятно, что указ направлен на разрешение проблемы с недостроями или землей, которая не используется, а могла бы. Но почему власти используют только метод кнута, а не пряника? Почему не предложить «мирное стимулирование»: если вы успеете построится за 3 года, то освобождаетесь от земельного налога на следующие 3 года, к примеру. Бюджет много не потеряет, а людям будет какой-то стимул. Или, к примеру, успел построится за определенное время – коммуникации за счет государства (хотя это уже, скорее, из области фантастики). И самое обидное, что с людьми не разговаривают, их не спрашивают, как лучше сделать. Их ставят перед фактом, предлагают готовые решения, которые изменить (даже через общественное обсуждение) крайне сложно.
В законодательстве, которое касается рынка недвижимости, огромное количество именно законодательных проблем, но все попытки их решения приводят к рекурсии. Так как любая попытка – ужесточение слабых моментов закона, которое (естественно) не работает нужным образом. Тогда законодатель пытается этот ужесточающий указ ужесточить новым ужесточающим указом (извиняюсь за каламбур). И происходит это до тех пор, пока «лошадь не дохнет».
Параллельно работа белорусского законодательства парализуется огромным количеством противоречащих друг другу нормативных актов. Вот кажется: что там такого, дом за 3 года построить? Но когда дело доходит до первого получения какого-либо разрешения от госструктур…
Как это должно работать:
- Мне можно это?
- Нет, по закону нельзя.
Как это происходит сейчас:
- Мне можно это?
- Нет, по закону нельзя. Но если вы подпадаете под указ президента №, то имеете право. Если вы не входите в список, который перечислен в указе президента №kk, тогда вам можно будет это только по декрету №ff, если выполнятся все условия указа №zz. В общем, мне нужно разобраться, приходите через 3 года, собрав необходимый пакет документов.
- Но у меня всего на строительство 3 года!
- Мужчина, если вы тут будете на меня повышать голос, то я вообще ничего делать не буду.
А судьи кто?
Получается, что где-то наверху есть законодатель, который почему-то думает, что знает, как жить вам станет удобнее, а как нет. А есть общество, которому приходится жить по этим законам, придуманным законодателем. Практически никакой обратной связи о своих действиях законодатель получать не желает. Зачем?
К примеру, просят риэлтеры
Но это работает только в одну сторону. Если попросить власти ужесточить или запретить тот или иной механизм (к примеру, навести порядок с жилищными облигациями), то… ничего не произойдет.
«Частная – не частная»
Но давайте вернемся к проекту закона «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Почему мне, как покупателю чего-либо, диктуют условия пользование этим? Да, есть нормы, которых следует придерживаться, чтобы, к примеру, соседский туалет не оказался «лицом» к вашей беседке. Но в остальном?
Купили вы, опять же, к примеру, квартиру. А вам ставят условия: ремонт вы должны сделать за 3 месяца, и использовать в ремонте только красные и зеленые обои. Понимаю, звучит абсурдно, но поднимите руку те, кто полгода назад знал, что сушить белье на балконе можно только в определенной цветовой последовательности, иначе 15 суток?
И обратная сторона ужесточения – оно не работает там, где должно. Меня поймут люди, у которых на одной площадке появилась квартира-притон, или, скажем, поселились асоциальные личности. Вы годами будете бороться за то, чтобы там навели порядок, но максимальное, что смогут сделать власти – отключить электричество и воду за неуплату, чем еще больше усугубят амбре в подъезде.
Ну или
И завершить хотелось бы словами нового главы Мининформа Владимира Перцова. Во время выступления на ТВ он
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Читайте также:
В Могилеве возведут новый арендный дом. С финансированием помогут китайцы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стимулировать нельзя наказать. Зачем белорусов пугают конфискацией земли и штрафами, а не поощряют строить быстрее
Запретить, ужесточить, наказать – месседж, который красной нитью читается в каждом новом законе или другом нормативном документе, если государство пытается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)