Стимулировать нельзя наказать. Зачем белорусов пугают конфискацией земли и штрафами, а не поощряют строить быстрее

Источник материала: realt.by

Запретить, ужесточить, наказать – месседж, который красной нитью читается в каждом новом законе или другом нормативном документе, если государство пытается разрулить какую-либо проблему. Слово «стимулировать» встречается крайне редко, да и если встречается, то звучит так: «стимулировать, иначе накажем». Вот и проблемой частных недостроев решили разобраться ультимативно. Но возмущение простых белорусов, видимо, слегка остудило головы чиновников.

Понятно, что указ направлен на разрешение проблемы с недостроями или землей, которая не используется, а могла бы. Но почему власти используют только метод кнута, а не пряника? Почему не предложить «мирное стимулирование»: если вы успеете построится за 3 года, то освобождаетесь от земельного налога на следующие 3 года, к примеру. Бюджет много не потеряет, а людям будет какой-то стимул. Или, к примеру, успел построится за определенное время – коммуникации за счет государства (хотя это уже, скорее, из области фантастики). И самое обидное, что с людьми не разговаривают, их не спрашивают, как лучше сделать. Их ставят перед фактом, предлагают готовые решения, которые изменить (даже через общественное обсуждение) крайне сложно.

Параллельно работа белорусского законодательства парализуется огромным количеством противоречащих друг другу нормативных актов. Вот кажется: что там такого, дом за 3 года построить? Но когда дело доходит до первого получения какого-либо разрешения от госструктур…

В законодательстве, которое касается рынка недвижимости, огромное количество именно законодательных проблем, но все попытки их решения приводят к рекурсии. Так как любая попытка – ужесточение слабых моментов закона, которое (естественно) не работает нужным образом. Тогда законодатель пытается этот ужесточающий указ ужесточить новым ужесточающим указом (извиняюсь за каламбур). И происходит это до тех пор, пока «лошадь не дохнет».

Как это должно работать:

- Мне можно это?

- Нет, по закону нельзя.

Как это происходит сейчас:

- Мне можно это?

- Нет, по закону нельзя. Но если вы подпадаете под указ президента №, то имеете право. Если вы не входите в список, который перечислен в указе президента №kk, тогда вам можно будет это только по декрету №ff, если выполнятся все условия указа №zz. В общем, мне нужно разобраться, приходите через 3 года, собрав необходимый пакет документов.

- Но у меня всего на строительство 3 года!

- Мужчина, если вы тут будете на меня повышать голос, то я вообще ничего делать не буду.

А судьи кто?

Получается, что где-то наверху есть законодатель, который почему-то думает, что знает, как жить вам станет удобнее, а как нет. А есть общество, которому приходится жить по этим законам, придуманным законодателем. Практически никакой обратной связи о своих действиях законодатель получать не желает. Зачем?

К примеру, просят риэлтеры создать специальный страховой фонд и отчислять туда проценты от сделок, а также не вмешиваться в формирование тарифов на услуги – рынок все расставит по местам. Послушать риэлтеров – значит признать, что старые принятые законы работают неидеально. Куда проще выпускать новый указ с запретом отправлять риэлтерам свои предложения. Мол, мы сами лучше знаем, что к чему.

Но это работает только в одну сторону. Если попросить власти ужесточить или запретить тот или иной механизм (к примеру, навести порядок с жилищными облигациями), то… ничего не произойдет.

«Частная – не частная»

Но давайте вернемся к проекту закона «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Почему мне, как покупателю чего-либо, диктуют условия пользование этим? Да, есть нормы, которых следует придерживаться, чтобы, к примеру, соседский туалет не оказался «лицом» к вашей беседке. Но в остальном?

Купили вы, опять же, к примеру, квартиру. А вам ставят условия: ремонт вы должны сделать за 3 месяца, и использовать в ремонте только красные и зеленые обои. Понимаю, звучит абсурдно, но поднимите руку те, кто полгода назад знал, что сушить белье на балконе можно только в определенной цветовой последовательности, иначе 15 суток?

И обратная сторона ужесточения – оно не работает там, где должно. Меня поймут люди, у которых на одной площадке появилась квартира-притон, или, скажем, поселились асоциальные личности. Вы годами будете бороться за то, чтобы там навели порядок, но максимальное, что смогут сделать власти – отключить электричество и воду за неуплату, чем еще больше усугубят амбре в подъезде.

Ну или продает государство дом какого-нибудь бизнесмена с аукциона за долги. Через год после покупки такого объекта всплывает информация, что в доме прописаны люди и выставлять на торги его нельзя было. Сделка аннулируется, дом возвращается бизнесмену, а бывший покупатель получает головную боль по возврату денег. Скорей всего он их так и не дождется. Но главное в этой истории – никто ни в чем не виноват. Окажется, что на момент выставления на аукцион, площадка не знала о прописанных людях, и поэтому ничего не нарушила. Прописанные люди не виноваты, что про них забыли. Ситуация грубая и на деле будет больше нюансов, но суть передана правильно.

И завершить хотелось бы словами нового главы Мининформа Владимира Перцова. Во время выступления на ТВ он попросил не называть ведомство репрессивным органом, который будет преследовать издания и отдельных журналистов, а потом добавил, что пришло время ограничений, запретов и, может быть, наказаний.

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