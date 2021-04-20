От $5 тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Первая в Минске открытая площадка с уличной едой уже готовится к старту сезона. «Песочница» находится во дворе «Горизонта» (пр-т Машерова 11/10). Фуд-корт знаменит не только сетами по 8 рублей, но и насыщенной летней программой с фестивалями, концертами, маркетами, лекциями и мастер-классами. Если давно мечтали открыть свою точку, то ловите предложение – прямо сейчас на Realt.byпродается фудтрак в центре «Песочницы». Площадь помещения 12 «квадратов», бизнес налажен, полностью функционирует, есть договор аренды на следующий год, необходимое оборудование и техника. Цена договорная, продавец готов на торг и рассрочку.