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От $5 тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

20.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В продаже на Realt.byпоявилось много интересных предложений готового бизнеса. Показываем, что можно купить от $5 тыс. Если давно мечтали начать свое дело, то, возможно, время как раз пришло.

Фудтрак в центре «Песочницы» в рассрочку

Первая в Минске открытая площадка с уличной едой уже готовится к старту сезона. «Песочница» находится во дворе «Горизонта» (пр-т Машерова 11/10). Фуд-корт знаменит не только сетами по 8 рублей, но и насыщенной летней программой с фестивалями, концертами, маркетами, лекциями и мастер-классами. Если давно мечтали открыть свою точку, то ловите предложение – прямо сейчас на Realt.byпродается фудтрак в центре «Песочницы». Площадь помещения 12 «квадратов», бизнес налажен, полностью функционирует, есть договор аренды на следующий год, необходимое оборудование и техника. Цена договорная, продавец готов на торг и рассрочку.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Своя точка с шаурмой за $ 14-15 тыс.

Шаурма, напитки, пиво – за $ 14-15 тыс. можно открыть собственную точку на Притыцкого. Площадь помещения 12 квадратных метров, в наличии все оборудование для начала работы. Со слов продавца, государственная аренда потянет 350 рублей в месяц, коммуналка выходит от 100 рублей. Точка находится в 70 метрах от проспекта, рядом большая парковка, остановка общественного транспорта, общежитие, офис Белгазпромбанка, колледж, торговый центр. Рядом есть возможность установить летнее кафе на 15-20 человек. Бизнес продается с фирмой (без долгов), базой поставщиков (низкие цены на продукцию, возможность отсрочки). По договоренности возможна помощь в запуске, рассматривается небольшой торг.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Салон красоты в самом центре города

В «Доме Чижа» на Сторожовской, 6 продается работающая студия красоты. Площадь помещения 26 «квадратов», есть отдельный вход, доступ круглосуточный. В салоне дизайнерский ремонт, оборудованы два места для бровиста/визажиста, два кресла для наращивания и ламинирования ресниц, перманентного макияжа. Рабочие места мастеров укомплектованы оборудованием и материалами. В помещении имеется отдельный санузел с парикмахерской мойкой. Бизнес продается с активным профилем в instagram, есть онлайн-запись YCLIENTS. Цена – до $ 7 тыс., реальному покупателю торг.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Фотостудия The Factory

Около$ 5 тыс. стоит готовый бизнес в фотоиндустрии. Студия The Factory находится на 4 этаже 6-этажного дома на ул. Куйбешыва, 22. Площадь фотостудии – 72,4 кв.м, есть два изолированных помещения – зал для проведения фотосессий (два этажа) и ресепшн/гримерка. Помещение в аренде, продается бизнес с интерьером, световым оборудованием, частично мебелью и аккаунтом в Instagram с более, чем 8 тыс. подписчиков.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Магазин мобильных аксессуаров за $ 6500 в Уручье

В Уручье продается многопрофильный салон мобильных аксессуаров (подключение к сети Life, продажа мобильных аксессуаров, ремонт телефонов, ноутбуков и планшетов). Точка находится недалеко от станции метро по адресу: ул. Руссиянова, 6 (магазин “Соседи”). Площадь помещения – 12 квадратных метров, павильон закрытого типа, обустроен отдельный вход, подъездные пути, есть скоростной интернет. Частная аренда 120 евро, цена бизнеса – $6,5 тыс. В стоимость входит: постпродажное сопровождение (обучение, список поставщиков), оборудование, вывеска, право аренды.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Мобильная заточка за $ 9,5 тыс.

За $ 9,5 тыс.можно купить оборудованный автомобиль по заточке парикмахерского, маникюрного, педикюрного и грумерского инструмента. Из бонусов – раскрученный аккаунт в Instagram, логотип и визитки. Со слов продавца, аналогов услуги в Минске нет: мастерская приезжает по адресу клиента, есть возможность на месте опробовать инструмент после заточки. График и маршрут составляется самостоятельно, оборудование новое, клиенты есть.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

Новый объект под широкий профиль за $ 19,7 тыс.

На ул. Короля продается новый объект 2020 года постройки. Площадь помещения – 30 квадратных метров, продается с ремонтом и мебелью. Территория благоустроена, есть закрытая парковка, охрана и видеонаблюдение.  В шаговой доступности: ТЦ «Корона», культурно-деловой квартал «К21» с фуд-кортом и офисами. В помещении новый ремонт, установлен кондиционер, панорамные окна, на полу – ламинат, отделка стен – декоративная штукатурка. Объект подойдет для торговой точки, шоу-рума, салона красоты, небольшого офиса. Есть телефон, WI-FI, юридический адрес, возможность подключения воды и канализации.

От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»
От тыс. за готовый бизнес в Минске: фудтрак в «Песочнице», модная фотостудия и салон красоты в «Доме Чижа»

 
Теги: Минск
 
 
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В продаже на Realt.by появилось много интересных предложений готового бизнеса. Показываем, что можно купить от $5 тыс. Если давно мечтали начать свое дело, то, возможно,...
 
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