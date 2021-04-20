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Бывшему директору «Минскконцерта» вынесли приговор за взятки. Осудили и того, кто давал
20.04.2021 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первомайский суд Минска вынес приговор бывшему директору «Минскконцерта» Андрею Микуцевичу, задержанному более года назад. В деле четыре эпизода получения взяток: деньги он брал за заключение договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок. Осудили и взяткодателя — частного предпринимателя. Об этом
Андрей Мицукевич был признан виновным в получении взяток крупном и особо крупном размерах (ч.2 и ч.3 ст. 430 УК Беларуси). Индивидуального предпринимателя признали виновным в организации дачи взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 16 ч. 2 ст. 431 УК Беларуси).
В деле фигурирует четыре эпизода получения взяток.
Указанные деньги предоставлялись обвиняемому за заключение «Минскконцертом» договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок.
Бывший директор «Минскконцерта» получил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его также на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Частного предпринимателя приговорили к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года 6 месяцев («домашней химии»).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, в марте 2020 года
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В деле четыре эпизода получения взяток: деньги бывший директор брал за заключение договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок....
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