Бывшему директору «Минскконцерта» вынесли приговор за взятки. Осудили и того, кто давал

Источник материала: Tut.by

Первомайский суд Минска вынес приговор бывшему директору «Минскконцерта» Андрею Микуцевичу, задержанному более года назад. В деле четыре эпизода получения взяток: деньги он брал за заключение договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок. Осудили и взяткодателя — частного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба суда.



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Андрей Мицукевич был признан виновным в получении взяток крупном и особо крупном размерах (ч.2 и ч.3 ст. 430 УК Беларуси). Индивидуального предпринимателя признали виновным в организации дачи взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 16 ч. 2 ст. 431 УК Беларуси).

В деле фигурирует четыре эпизода получения взяток.

в период с 24 октября 2011 года по 26 сентября 2016 года он получил от учредителя и директора ЧУП по оказанию услуг «Арт ПроСвет» денежные средства в размере 56 125 деноминированных рублей, что является особо крупным размером;

в период с 1 декабря 2011 года по 22 декабря 2018 года повторно получил от учредителя и директора ЧУП по оказанию услуг «МЛК-Саунд» в качестве взятки 181 710 деноминированных рублей, что является особо крупным размером;

30 декабря 2018 года принял от учредителя и директора СООО «Блэкаут студио» деньги в размере 5000 долларов, что является крупным размером;

в период с 15 ноября 2016 года по 15 марта 2020 года повторно получил от учредителя и директора ЗАО «Лазерные шоу-системы» в качестве взятки 9000 рублей, что является крупным размером.

Указанные деньги предоставлялись обвиняемому за заключение «Минскконцертом» договоров на оказание услуг без проведения конкурентных процедур закупок.

Бывший директор «Минскконцерта» получил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его также на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Частного предпринимателя приговорили к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года 6 месяцев («домашней химии»).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, в марте 2020 года стало известно о задержании директора «Минскконцерта» Андрея Микуцевича. Факты взяточничества выявил КГБ.