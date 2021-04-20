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Аграрии Беларуси приступили к посадке картофеля
20.04.2021 08:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Стратегический для страны продукт культивируют во всех регионах. Используются в основном высокопродуктивные сорта белорусской селекции. В хозяйствах Гродненской области, к примеру, особое внимание - подготовке почвы. Картофель высаживают, строго соблюдая агрономические технологии. Отсюда и результат. Средняя урожайность более 500 центнеров с гектара.
Важно не только вырастить, но и сохранить урожай. Поэтому заранее приводятся в порядок и овощехранилища. Специальный микроклимат поможет хранить клубни до следующего сезона.
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Стратегический для страны продукт культивируют во всех регионах. Используются в основном высокопродуктивные сорта белорусской селекции. В хозяйствах...
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