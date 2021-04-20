От жены водителя Чижа до авторитета. Среди кредиторов «Трайпла» нашлись интересные персоны

Источник материала: Tut.by

Пока сооснователь группы «Трайпл» Юрий Чиж отвечает на вопросы следователей, его кредиторы пытаются вернуть свои деньги. Сейчас дело о банкротстве «Трайпла» поставлено на паузу . Не до конца ясно, что делать с некогда могущественной бизнес-империей. Одна группа кредиторов считает, что следует санировать компанию, то есть попробовать оздоровить предприятие за 18 месяцев. Другие кредиторы предлагают ликвидировать «Трайпл», поскольку единственный источник погашения долгов — поэтапная продажа активов. При этом возможен и еще один поворот — преднамеренное банкротство, которое предусматривает наказание руководству вплоть до лишения свободы.



Фото: albion.by

По данным на конец 2020 года, свои требования к «Трайплу» заявили 32 кредитора. Общая сумма кредиторской задолженности составляла 166,1 млн рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, остаточная стоимость имущества «Трайпла» оценивалась в 93,4 млн рублей, дебиторская задолженность — 73,7 млн рублей.

Как следует из информационных материалов, предоставленных на рассмотрение суда, крупнейшим кредитором «Трайпла» является Белагропромбанк. Сумма долга указана в трех валютах — 9,3 млн белорусских рублей, 1,1 млн долларов, свыше 15 млн евро. Плюс к этому стоит добавить, что также имеется задолженность перед лизинговой компанией этого банка на сумму 22,7 млн рублей.

Задолженность перед лизинговой компаний Беларусбанка — «АСБ Лизинг» — составляет 25,1 млн рублей.

Долг двум крупнейшим госбанкам мог быть и больше. Дело в том, что во время кризиса 2014−2015 гг. «Трайпл» был вынужден передать торговые центры ProStore банкам по договору обратного лизинга. То есть компания Юрия Чижа планировала выкупить объекты по утвержденному графику платежей. Однако в итоге Беларусбанк и Белагропромбанк передали три торговых центра ритейлеру Green. Сейчас функционируют только два объекта ProStore в Каменной Горке и Малиновке, они принадлежат БПС-Сбербанку.

Еще одним крупным кредитором «Трайпла» указана российская компания «СтандартИнвест» — 36,1 млн рублей. Компания была зарегистрирована в 2019 году, учредителем указана Мария Черненькая. Ранее СМИ писали, что ее муж Евгений был водителем Чижа и входил в число учредителей российских дилеров БЕЛАЗа. В то время глава «Трайпла» и Президентский спортклуб Дмитрия Лукашенко активно взаимодействовали в части продаж белорусских самосвалов в РФ. Но потом отношения сошли на нет.

Задолженность «Трайпла» перед Банком развития составляет 2,1 млн рублей. Этот госбанк выделял ресурсы дочернему сельхозпредприятию «Трайпла» для строительства молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада в деревне Чуденичи Логойского района (12,6 млрд неденоминированных рублей). Плюс к этому кредит на 93 млрд неденоминированных рублей получила компания «Данпрод», которая также связана с Чижом, для возведения в Воложинском районе производства беконной свинины.

Еще имеется долг перед «Промагролизингом», который входит в группу Банка развития. Он оценен в 7,8 млн рублей. Стоит отметить, что несколько лет назад этот лизинговый госоператор занял часть помещений в головном офисе «Трайпла» на столичном проспекте Победителей.



Фото: Максим Пушкин

Банк ВТБ Беларусь требовал взыскать с «НефтеХимТрейдинга» (8 АЗС «Трайпл», их работа с 22 февраля приостановлена на полгода) почти 3,5 млн долларов и включить в четвертую очередь реестра требований кредиторов «Трайпла». Однако, как следует из ответа антикризисной управляющей Марины Иванович, «имеющиеся документы и представленные расчеты позволяют установить размер обязательств „НефтеХимТрейдинга“, а соответственно и размер обязательств „Трайпла“, только в части просроченного основного долга в размере 1,364 млн долларов».

Как следует из материалов дела, Иванович зафиксировала также кредиторскую задолженность перед бывшим участником «Трайпла» Иосифом Аксентьевым в размере 18,344 млн рублей. Согласно белорусского законодательства, эта сумма не подлежит включению в реестр требований кредиторов и должна погашаться после завершения расчетов с конкурсными кредиторами. Аксентьеву удалось через суд отстоять изменения в устав «Трайпла». Таким образом, на него не будет давить субсидиарная ответственность. Напомним, Аксентьев вместе с Михаилом Мамиашвили получили по 16,75% «Трайпла» после резонансного «развода» Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым. Как позже выяснилось, доля Япринцева в «Трайпле» обошлась авторитетным россиянам в 100 долларов.

Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. «Трайплу» принадлежат пакеты акций «КварцМелПрома», Березовского комбината силикатных изделий, «ПросторМаркета», Минского завода игристых вин и Банка БелВЭБ.

«Трайпл» имеет не только свои долги, но и поручительства по обязательствам Березовского завода силикатных изделий и «КварцМелПрома» (обе компании сейчас в состоянии санации ). Чиж начинал строить заводы по выпуску стройматериалов со своим бывшим партнером Алексеем Олексиным. Крупнейшим кредитором стал Белагропромбанк. Впоследствии выяснилось, что банк «с января 2020 года занял неоправданно жесткую позицию, фактически лишая „КварцМелПром“ оборотных средств». Вместе с тем в «Трайпле» считают , что «всей этой ситуации могло и не быть». В соответствии с первоначальными договоренностями между акционерами реализация проекта должна была вестись за счет акционерного капитала, а не на кредитные средства. Олексин, правда, усомнился в последовательности действий Чижа, когда дело дошло до банкротства компании.