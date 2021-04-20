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От жены водителя Чижа до авторитета. Среди кредиторов «Трайпла» нашлись интересные персоны
20.04.2021 09:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока сооснователь группы «Трайпл» Юрий Чиж
По данным на конец 2020 года, свои требования к «Трайплу» заявили 32 кредитора. Общая сумма кредиторской задолженности составляла 166,1 млн рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, остаточная стоимость имущества «Трайпла» оценивалась в 93,4 млн рублей, дебиторская задолженность — 73,7 млн рублей.
Как следует из информационных материалов, предоставленных на рассмотрение суда, крупнейшим кредитором «Трайпла» является Белагропромбанк. Сумма долга указана в трех валютах — 9,3 млн белорусских рублей, 1,1 млн долларов, свыше 15 млн евро. Плюс к этому стоит добавить, что также имеется задолженность перед лизинговой компанией этого банка на сумму 22,7 млн рублей.
Задолженность перед лизинговой компаний Беларусбанка — «АСБ Лизинг» — составляет 25,1 млн рублей.
Долг двум крупнейшим госбанкам мог быть и больше. Дело в том, что во время кризиса 2014−2015 гг. «Трайпл»
Еще одним крупным кредитором «Трайпла» указана российская компания «СтандартИнвест» — 36,1 млн рублей. Компания была
Задолженность «Трайпла» перед Банком развития составляет 2,1 млн рублей. Этот госбанк
Еще имеется долг перед «Промагролизингом», который входит в группу Банка развития. Он оценен в 7,8 млн рублей. Стоит отметить, что несколько лет назад этот лизинговый госоператор занял часть помещений в головном офисе «Трайпла» на столичном проспекте Победителей.
Банк ВТБ Беларусь требовал взыскать с «НефтеХимТрейдинга» (8 АЗС «Трайпл», их работа с 22 февраля
Как следует из материалов дела, Иванович зафиксировала также кредиторскую задолженность перед бывшим участником «Трайпла» Иосифом Аксентьевым в размере 18,344 млн рублей. Согласно белорусского законодательства, эта сумма не подлежит включению в реестр требований кредиторов и должна погашаться после завершения расчетов с конкурсными кредиторами. Аксентьеву удалось через суд отстоять изменения в устав «Трайпла». Таким образом, на него не будет давить субсидиарная ответственность. Напомним, Аксентьев вместе с Михаилом Мамиашвили получили по 16,75% «Трайпла» после резонансного «развода» Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым. Как позже выяснилось,
Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. «Трайплу» принадлежат пакеты акций «КварцМелПрома», Березовского комбината силикатных изделий, «ПросторМаркета», Минского завода игристых вин и Банка БелВЭБ.
«Трайпл» имеет не только свои долги, но и поручительства по обязательствам Березовского завода силикатных изделий и «КварцМелПрома» (обе компании сейчас в
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Пока сооснователь группы «Трайпл» Юрий Чиж отвечает на вопросы следователей, его кредиторы пытаются вернуть свои деньги.
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