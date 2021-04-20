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Samsung Galaxy A12 с объемом памяти 4/128 GB уже в продаже в МТС

20.04.2021 10:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В сети салонов и интернет-магазине МТС появился смартфон Samsung Galaxy A12 с 4/128 GB памяти. Теперь стали доступны три варианта этой модели, включая версии с 3/32 и 4/64 GB.

Samsung Galaxy A12 4/128 GB – современный бюджетный смартфон, который располагает большим экраном, мощной батареей, многофункциональной квадрокамерой и модулем NFC. А новая версия может хранить еще и внушительный объем данных.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600×720 точек, что соответствует стандарту HD+. Основная камера Samsung Galaxy A12 4/128 GB состоит из 4 сенсоров, в котором главный – на 48 Мп. Сверхширокоугольный объектив на 5 Мп облегчит создание захватывающих панорамных снимков, модуль для макросъемки на 2 Мп зафиксирует мельчайшие детали и объекты, а датчик глубины на 2 Мп сфокусируется на главном и позволит получать потрясающие фото с эффектом размытия фона. Фронтальная камера на 8 Мп поможет делать потрясающие селфи.

Смартфон также получил модуль NFC, который позволяет осуществлять бесконтактные платежи. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Аккумулятор с емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 15 Вт. 

Samsung Galaxy A12 с 4/128 GB памяти можно приобрести за 559 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 50,81 рубля, а на два года – 24,30 рубля.

Версия Samsung Galaxy A12 с 3/32 GB предлагается за 419 рублей, а версия с 4/64 GB – за 489 рублей. 

Кроме того, все модификации смартфона доступны по сниженным ценам в рамках акции «Самым любимым». Экономия при этом может составить до 112 рублей. Подробнее об условиях акции «Самым любимым» смотрите здесь

 
 
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В сети салонов и интернет-магазине МТС появился смартфон Samsung Galaxy A12 с 4/128 GB памяти. Теперь стали доступны три варианта этой модели, включая версии с 3/32 и 4/64 GB.
 
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