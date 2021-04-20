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Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС
20.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля. Отметим, белорусский опыт подготовки персонала для АЭС изучают в Турции.
Учебно-тренировочный центр с рабочим визитом посетили представителей энергетических компаний этой страны. Они ознакомились с процессом обучения с использованием компьютерных систем, методических документов и технических средств.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком...
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