Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля. Отметим, белорусский опыт подготовки персонала для АЭС изучают в Турции.



Как устроена БелАЭС - взгляд изнутри

Учебно-тренировочный центр с рабочим визитом посетили представителей энергетических компаний этой страны. Они ознакомились с процессом обучения с использованием компьютерных систем, методических документов и технических средств.



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