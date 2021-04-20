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Меркель прокомментировала строительство "Северного потока – 2"
20.04.2021 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр – Sputnik. Противоречия по "Северному потоку – 2" в Европе есть, признала канцлер Германии Ангела Меркель на Парламентской ассамблее Совета Европы.
При этом газ, который поступает в Германию по "Северному потоку – 1", не хуже, чем транзитный из Украины, отметила она.
"Я знаю позицию многих стран-членов ПАСЕ. Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае хочу указать, что газ не "Северного потока – 2", который пока не прокачивается, а газ "Северного потока – 1" не хуже того, что идет транзитом через Украину", – сказала Меркель.
Также она подчеркнула, что Германия "приняла решение о строительстве" нового газопровода. Но это в любом случае политическая борьба.
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
"У меня возникает впечатление, что в вопросе о "Северном потоке – 2" идет речь о конфликте (относительно позиции некоторых стран Европы в отношении трубопровода - Sputnik), который более масштабен и относится к вопросу, как широко мы хотим вести торговлю с Россией, в частности, в энергетической сфере", – сказала Меркель.
И добавила, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в качестве страны-транзитера российского газа в ЕС. Что касается отношений с Россией, то Меркель признала: конфликтов сейчас немало, и они осложняют отношения.
"Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом", – резюмировала она.
Строительство газопровода "Северный поток - 2"
По данным на конец марта, "Северный поток – 2" построен уже на 95%, остается уложить всего 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. Такую информацию обнародовал оператор проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома" – Sputnik).
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.
США
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Канцлер Ангела Меркель высоко оценила качество газа, который уже поступает в Германию по действующему газопроводу "Северный поток – 1".
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