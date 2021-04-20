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Мозырский НПЗ планирует в апреле увеличить объемы переработки нефти
20.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Мозырский НПЗ скорректировал производственный план апреля в сторону увеличения объемов переработки нефти. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Там отметили: все технологические объекты в нормальном режиме, производимые нефтепродукты своевременно реализуются, ежедневно на заводе наращивают выпуск битума, этот продукт отгружают в круглосуточном режиме автомобильным и железнодорожным транспортом. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.
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Мозырский НПЗ скорректировал производственный план апреля в сторону увеличения объемов переработки нефти. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Там...
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