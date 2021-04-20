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Итоги Индекса делового оптимизма огласят во время Недели белорусского предпринимательства

20.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В опросе участвовала почти 21 тысяча субъектов хозяйствования. Исследование покажет оценку нынешней экономической ситуации, а также самые волнующие вопросы для частного сектора. Их обсудят завтра на Республиканском деловом форуме. В программе Недели белорусского предпринимательства - семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события по всей стране.

 
 
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В опросе участвовала почти 21 тысяча субъектов хозяйствования. Исследование покажет оценку нынешней экономической ситуации, а также самые волнующие вопросы для...
 
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