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Итоги Индекса делового оптимизма огласят во время Недели белорусского предпринимательства
20.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В опросе участвовала почти 21 тысяча субъектов хозяйствования. Исследование покажет оценку нынешней экономической ситуации, а также самые волнующие вопросы для частного сектора. Их обсудят завтра на Республиканском деловом форуме. В программе
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В опросе участвовала почти 21 тысяча субъектов хозяйствования. Исследование покажет оценку нынешней экономической ситуации, а также самые волнующие вопросы для...
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