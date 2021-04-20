Лукашенко встретился с украинским нардепом. Рассказываем, о чем говорили, а главное - кто это вообще такой

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, сообщает его пресс-служба. До этой встречи они не были лично знакомы, хотя Евгений Шевченко отличается от многих своих коллег по Верховной раде ярко выраженными симпатиями к властям Беларуси.



Фото: president.gov.by

— Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь, — приветствовал нардепа Александр Лукашенко во Дворце независимости.

— Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне, — ответил Евгений Шевченко.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что для него также важна эта встреча.

— Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси, — сказал он.

Лукашенко также рассчитывает, что «эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью».

— Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. — Прим. ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей, — считает Лукашенко.

Кто такой Евгений Шевченко



Фото: телеграм-канал «Украина Евгения Шевченко»

48-летний Евгений Шевченко — депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам экономического развития.

Родился в городе Мелитополь Запорожской области, работал электриком в колхозе, служил в армии. После получил высшее образование, занялся бизнесом. Является собственником компаний «Портер», консалтинговой фирмы «Статус», владеет долей компании «Агросталь».

Дважды пытался попасть в Верховную раду — в 2012-м как самовыдвиженец и в 2014 году от партии «Воля» — и оба раза безуспешно. Повезло на третий раз: побывав доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского, летом 2019 года он прошел в парламент как мажоритарщик от «Слуги народа».

Отличается антизападной риторикой и симпатиями к властям Беларуси. Сразу после выборов в августе 2020 года поздравил Александра Лукашенко с победой. Часто посещает Беларусь и с удовольствием комментирует происходящее в нашей стране.

О протестах: «Такое бывает, когда люди не знают беды, горя, им скучно в стабильности. […] Поэтому здесь хвала и честь Александру Лукашенко, что он смог все-таки взять все под контроль. Спасибо государственным институтам, которые не предали свое государство, не пошли на разрушение институтов государственности».

«Такое бывает, когда люди не знают беды, горя, им скучно в стабильности. […] Поэтому здесь хвала и честь Александру Лукашенко, что он смог все-таки взять все под контроль. Спасибо государственным институтам, которые не предали свое государство, не пошли на разрушение институтов государственности». О Всебелорусском народном собрании (присутствовал на мероприятии по приглашению белорусских властей — в статусе наблюдателя и народного депутата Украины): «Основные тезисы, которые я услышал здесь, в Беларуси, это многовекторность, экономический прагматизм, экономически активная политика, которая привела к тому, что уже на сегодняшний день Беларусь поставляет свою продукцию в 170 стран мира, социальное обеспечение, медицина на высшем уровне, которой завидует даже Литва и Польша, их врачей беспардонно выдергивают и Литва, и Польша, чтобы они работали у них».

«Основные тезисы, которые я услышал здесь, в Беларуси, это многовекторность, экономический прагматизм, экономически активная политика, которая привела к тому, что уже на сегодняшний день Беларусь поставляет свою продукцию в 170 стран мира, социальное обеспечение, медицина на высшем уровне, которой завидует даже Литва и Польша, их врачей беспардонно выдергивают и Литва, и Польша, чтобы они работали у них». О фильме «Золотое дно», обращаясь к авторам фильма: «Вы просто трусливые п…сы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченые м…ки и выродки. Лукашенко от Народа и для Народа».

В своем телеграм-канале Евгений Шевченко прокомментировал свое пребывание в Минске: «Я снова в Минске. Тепло, вкусно, спокойно. Белорусы какие-то настоящие. Как будто не испортились, какая-то невероятная человечность».