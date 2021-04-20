|
Лукашенко встретился с украинским нардепом. Рассказываем, о чем говорили, а главное - кто это вообще такой
20.04.2021 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко,
— Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь, — приветствовал нардепа Александр Лукашенко во Дворце независимости.
— Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне, — ответил Евгений Шевченко.
В свою очередь, Лукашенко отметил, что для него также важна эта встреча.
— Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси, — сказал он.
Лукашенко также рассчитывает, что «эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью».
— Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. — Прим. ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей, — считает Лукашенко.
Кто такой Евгений Шевченко
48-летний Евгений Шевченко — депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам экономического развития.
Родился в городе Мелитополь Запорожской области, работал электриком в колхозе, служил в армии. После получил высшее образование, занялся бизнесом. Является собственником компаний «Портер», консалтинговой фирмы «Статус», владеет долей компании «Агросталь».
Дважды пытался попасть в Верховную раду — в 2012-м как самовыдвиженец и в 2014 году от партии «Воля» — и оба раза безуспешно. Повезло на третий раз: побывав доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского, летом 2019 года он прошел в парламент как мажоритарщик от «Слуги народа».
Отличается антизападной риторикой и симпатиями к властям Беларуси. Сразу после выборов в августе 2020 года поздравил Александра Лукашенко с победой. Часто посещает Беларусь и с удовольствием комментирует происходящее в нашей стране.
В своем телеграм-канале Евгений Шевченко прокомментировал свое пребывание в Минске: «Я снова в Минске. Тепло, вкусно, спокойно. Белорусы какие-то настоящие. Как будто не испортились, какая-то невероятная человечность».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко встретился с украинским нардепом. Рассказываем, о чем говорили, а главное - кто это вообще такой
Евгений Шевченко отличается антизападной риторикой и симпатиями к властям Беларуси. Сразу после выборов в августе 2020 года поздравил Александра Лукашенко с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)