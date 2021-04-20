$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»

Сегодня застройщик прервал интригу и рассказал о ценах. К долевому строительству доступны квартиры в новостройках первой очереди. Это малоэтажные дома с пентхаусами на верхнем уровне. Архитектурно новостройки созвучны с готовой частью “Олимпик Парка”.

– В трех новостройках первой очереди стоимость «квадрата» в квартирах любого типа будет варьироваться от $1400 до $1800 (по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления средств на счет застройщика) в зависимости от расположения в том или ином доме и этажности. В первую очередь строительства продолжения квартала «Олимпик Парк» входят три малоэтажных дома, в которых количество жилых этажей не будет превышать пяти. На все квартиры в этих домах действует беспроцентная рассрочка на 18 месяцев.