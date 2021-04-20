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$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
20.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик озвучил цены квартир второй части «Олимпик Парка». Цена «квадрата» в новых домах стартует от $ 1400, срок сдачи – конец 2022 года. Самая дешевая квартира первой очереди стоит $ 68 180. Проект ведет компания «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» в партнерстве с группой компаний «ТАПАС».
Напомним, вторая часть ЖК «Олимпик Парк» появится на месте бывшего рынка «Лебяжий» в Ждановичах, бок о бок с заказником и готовым комплексом. Realt.byпобывал на площадке за неделю до старта продаж – актуальные снимки можно посмотреть
Сегодня застройщик прервал интригу и рассказал о ценах. К долевому строительству доступны квартиры в новостройках первой очереди. Это малоэтажные дома с пентхаусами на верхнем уровне. Архитектурно новостройки созвучны с готовой частью “Олимпик Парка”.
– В трех новостройках первой очереди стоимость «квадрата» в квартирах любого типа будет варьироваться от $1400 до $1800 (по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления средств на счет застройщика) в зависимости от расположения в том или ином доме и этажности. В первую очередь строительства продолжения квартала «Олимпик Парк» входят три малоэтажных дома, в которых количество жилых этажей не будет превышать пяти. На все квартиры в этих домах действует беспроцентная рассрочка на 18 месяцев.
Для сравнения, в жилом комплексе “Монтерей”, который строится через дорогу от “Олимпик Парка”,
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Застройщик озвучил цены квартир второй части «Олимпик Парка». Цена «квадрата» в новых домах стартует от $ 1400, срок сдачи – конец 2022 года. Самая дешевая квартира...
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