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$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»

20.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик озвучил цены квартир второй части «Олимпик Парка». Цена «квадрата» в новых домах стартует от $ 1400, срок сдачи – конец 2022 года. Самая дешевая квартира первой очереди стоит $ 68 180. Проект ведет компания «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» в партнерстве с группой компаний «ТАПАС».

$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»

Напомним, вторая часть ЖК «Олимпик Парк» появится на месте бывшего рынка «Лебяжий» в Ждановичах, бок о бок с заказником и готовым комплексом. Realt.byпобывал на площадке за неделю до старта продаж – актуальные снимки можно посмотреть здесь. На участке уже ведутся строительные работы, а первые дома показались из под земли. Сдать их планируется до конца 2022 года.

$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»

Сегодня застройщик прервал интригу и рассказал о ценах. К долевому строительству доступны квартиры в новостройках первой очереди. Это малоэтажные дома с пентхаусами на верхнем уровне. Архитектурно новостройки созвучны с готовой частью “Олимпик Парка”.

– В трех новостройках первой очереди стоимость «квадрата» в квартирах любого типа будет варьироваться от $1400 до $1800 (по курсу Национального банка Республики Беларусь на день зачисления средств на счет застройщика) в зависимости от расположения в том или ином доме и этажности. В первую очередь строительства продолжения квартала «Олимпик Парк» входят три малоэтажных дома, в которых количество жилых этажей не будет превышать пяти. На все квартиры в этих домах действует беспроцентная рассрочка на 18 месяцев. 

$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»

Самая низкая цена в комплексе на однокомнатную квартиру площадью 48,70 кв.м на 2-м этаже дома №14 – $68 180. А вот пентхаус площадью 137,41 кв.м – самое дорогое предложение, квартира с 3,5-метровыми потолками и окнами на две стороны в доме №13 на старте продаж обойдется в $247 338 .

$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»
$ 68 180 за “однушку”. Стали известны цены квартир второй части «Олимпик Парка»

Для сравнения, в жилом комплексе “Монтерей”, который строится через дорогу от “Олимпик Парка”, “квадрат” стартует от $ 1450 (для 4-комнатных квартир, площадью более 134 кв.м). На одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты стоимость квадратного метра варьируется от $ 1600 до $ 1680. Сдать комплекс планируется в конце 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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Застройщик озвучил цены квартир второй части «Олимпик Парка». Цена «квадрата» в новых домах стартует от $ 1400, срок сдачи – конец 2022 года. Самая дешевая квартира...
 
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