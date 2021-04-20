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МИД о возобновлений санкций: Беларусь предпримет все усилия, чтобы защититься от деструктивных мер США

20.04.2021 15:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси сожалеет о решении американской стороны возобновить действие санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий. По мнению официального Минска, данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала страны — одного из столпов белорусской независимости.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В МИД Беларуси считают, что такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» так ратует американская администрация.

— При этом на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдопринципиальность. Интересы бизнеса, обычных белорусов или американцев, безопасности и стабильности в регионе и мире в данном процессе для Вашингтона не имеют никакого значения. Возможно потому, что расплачиваться за последствия таких безответственных поступков нашему региону снова придется самостоятельно, — заявил МИД Беларуси.

Суверенитет и независимость — непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне, считают в Минске, давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса.

— Республика Беларусь — страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений. Принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем. Как бывало и ранее, Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем асимметричный ответ и для американской стороны. В свете последних событий и озвученной информации также вызывает серьезные вопросы та поспешность, с которой США приняли данное решение. Подчеркиваем, что любой прогресс в двусторонних отношениях возможен только по итогам взаимоуважительного диалога, к которому, как и ранее, белорусская сторона готова, — заявляют в МИД.

Напомним, накануне стало известно, что США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий: Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно».

Через 45 дней — с 3 июня — сотрудничество с этими предприятиями со стороны США должно быть остановлено.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В МИД Беларуси считают, что такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» так ратует американская...
 
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