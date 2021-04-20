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«С глубоким негодованием». Парламент Беларуси выпустил заявление по поводу «дела о перевороте»

20.04.2021 16:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси». Депутаты и сенаторы выпустили совместное заявление «в связи с информацией о попытке государственного переворота в Республике Беларусь». Его текст был размещен в телеграм-канале Палаты представителей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Депутаты и сенаторы «с глубоким негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Беларуси, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников».

— Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси, — говорится в сообщении.

По мнению парламентариев, предпосылкой к этому стало «неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права».

Сенаторы и депутаты упрекнули «ряд государств», которые десятилетиями «вмешиваются во внутренние дела других стран», используя разные методы — начиная от санкций и заканчивая организацией цветных революций. 

— Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства, — считают в нижней и верхней палате парламента. Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси, — говорится в заявлении.

«Дело о перевороте»

17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

 
 
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- Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Беларуси, - говорится в сообщении.
 
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