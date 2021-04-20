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«Однушка» от $ 76 тысяч. Госзастройщик выставил на продажу 30 квартир в высотной части ЖК «Лазурит»
20.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в газете «Минский курьер» была опубликована новая проектная декларация по квартирам в ЖК «Лазурит». Напомним, этот жилой комплекс, который может стать самым высоким в столице, возводится на проспекте Победителей в Минске с 2011 года. В этот раз УКС Мингорисполкома выставил на продажу 30 квартир и 19 административных помещений.
Информация о комплексе
ЖК «Лазурит» расположен на пересечении проспекта Победителей − улицы Нарочанской. Застройщиком выступает КУП «УКС Мингорисполкома». Комплекс представляет собой монолитно-каркасное здание с наружными ограждающими стенами из керамических поризованных блоков с утеплением по системе «вентилируемый фасад».
В состав «Лазурита» входят:
- трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на 279 квартир на проспекте Победителей;
- 37-этажная высотная часть (33 жилых этажа, из них два двухуровневых пентхауса на последних этажах) на 292 квартиры;
- трехсекционный 15−17−19-этажный жилой дом (в том числе 13−15−17-й жилые этажи) на улице Нарочанской на 307 квартир;
- подземная 2-этажная гараж-стоянка.
Каждая секция оборудована 2 лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг.
Какие квартиры есть в продаже
Всем желающим «УКС Мингорисполкома» предлагает поучаствовать в долевом строительстве 30 квартир на 17-м, 18-м, 19-м этажах в высотной части жилого комплекса с парковочными местами:
− 1-комнатные квартиры (8 штук) на 18 и 19-м этажах общей площадью от 56,66 до 61,09 «квадратов» по стоимости от 3627,88 до 3660,08 рублей за квадратный метр;
− 1-комнатные квартиры (2 штуки) на 17-м этаже общей площадью 56,66 «квадратов» по стоимости 3837,80 рубля за квадратный метр;
− 1-комнатные квартиры (2 штуки) на 17-м этаже общей площадью 60,26 и 61,09 «квадрат» по стоимости 3800,66 и 3792,72 рубля за квадратный метр;
− 2-комнатные квартиры (4 штуки) на 18 и 19-м этажах общей площадью 64,1 «квадрат» по стоимости 3608,54 рубля за квадратный метр;
− 2-комнатные квартиры (2 штуки) на 17-м этаже общей площадью 64,1 «квадрат» по стоимости 3765,64 рубля за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры (8 штук) на 18 и 19-м этажах общей площадью от 116,80 до 139,08 «квадратов» по стоимости от 3396,96 до 3431,46 рубля за квадратный метр;
− 3-комнатные квартиры (4 штуки) на 17-м этаже общей площадью от 116,80 до 139,08 «квадратов» по стоимости от 3469,36 до 3517,68 рубля за квадратный метр;
Согласно информации из декларации, на продажу также выставлена одна 2-комнатная квартира в 15-этажной секции жилого дома (выходит фасадом на проспект Победителей) общей площадью 73,63 «квадрата» с выполненными отделочными работами и также местом в паркинге по стоимости 3017,53 рубля за квадратный метр.
Кроме того, желающие могут приобрести дополнительное парковочное место для своей семьи – на продажу выставлено всего 4 парковочных места (площадь каждого − 17,5 «квадратов») со стоимостью каждого 35 тысяч рублей.
Прием заявлений будет вестись с 27 апреля. Оплата первоначального взноса по квартире: 15 % от стоимости квартиры и 20 % от стоимости парковочного места. Оплату первоначального взноса необходимо произвести в срок до 10 рабочих дней с даты регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.
Таким образом, «однушка» площадью 56 «квадратов» с парковочным местом будет стоить в районе 76 тысяч долларов.
Напомним, история жилого комплекса «Лазурит» началась в 2011 году. За реализацию проекта, который должен был стать заметной частью проспекта Победителей, взялся российский предприниматель с белорусскими корнями Николай Бурнос.
Но в кризис 2014 года проект перешел в руки компании СООО «Вармани». Однако и этому застройщику не удалось реализовать проект. Пришлось вмешаться президенту. В 2015 году заказчика строительства объекта снова поменяли, им стал УКС Мингорисполкома.
В прошлом году мы делали
Также УКС Мингорисполкома предлагает к продаже 19 административных помещений:
− 4 помещения во 2-й секции жилого дома на проспекте Победителей общей площадью от 82,56 до 257,56 «квадратов» по стоимости 2934,19 рубля за квадратный метр;
− 3 помещения в 3-й секции жилого дома на проспекте Победителей общей площадью от 141,07 до 307,28 «квадратов» по стоимости 2 963,84 рубля за квадратный метр;
− 2 помещения в 8-й секции жилого дома по улице Нарочанской: № 26 общей площадью 161,67 «квадрат» по стоимости 4576,13 рубля за квадратный метр и помещение № 29 общей площадью 260,30 «квадратов» (размещается на минусовом уровне со входом в торце жилого дома) по стоимости 2713,48 рубля за квадратный метр;
− 10 помещений в жилом доме на улице Нарочанской общей площадью от 87,64 по 316,83 «квадратов» по стоимости 2951,07 рубля за квадратный метр.
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Сегодня в газете «Минский курьер» была опубликована новая проектная декларация по квартирам в ЖК «Лазурит». Напомним, этот жилой комплекс, который может стать...
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