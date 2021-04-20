«Однушка» от $ 76 тысяч. Госзастройщик выставил на продажу 30 квартир в высотной части ЖК «Лазурит»

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Какие квартиры есть в продаже

Всем желающим «УКС Мингорисполкома» предлагает поучаствовать в долевом строительстве 30 квартир на 17-м, 18-м, 19-м этажах в высотной части жилого комплекса с парковочными местами:

− 1-комнатные квартиры (8 штук) на 18 и 19-м этажах общей площадью от 56,66 до 61,09 «квадратов» по стоимости от 3627,88 до 3660,08 рублей за квадратный метр;

− 1-комнатные квартиры (2 штуки) на 17-м этаже общей площадью 56,66 «квадратов» по стоимости 3837,80 рубля за квадратный метр;

− 1-комнатные квартиры (2 штуки) на 17-м этаже общей площадью 60,26 и 61,09 «квадрат» по стоимости 3800,66 и 3792,72 рубля за квадратный метр;

− 2-комнатные квартиры (4 штуки) на 18 и 19-м этажах общей площадью 64,1 «квадрат» по стоимости 3608,54 рубля за квадратный метр;

− 2-комнатные квартиры (2 штуки) на 17-м этаже общей площадью 64,1 «квадрат» по стоимости 3765,64 рубля за квадратный метр;

− 3-комнатные квартиры (8 штук) на 18 и 19-м этажах общей площадью от 116,80 до 139,08 «квадратов» по стоимости от 3396,96 до 3431,46 рубля за квадратный метр;

− 3-комнатные квартиры (4 штуки) на 17-м этаже общей площадью от 116,80 до 139,08 «квадратов» по стоимости от 3469,36 до 3517,68 рубля за квадратный метр;

Согласно информации из декларации, на продажу также выставлена одна 2-комнатная квартира в 15-этажной секции жилого дома (выходит фасадом на проспект Победителей) общей площадью 73,63 «квадрата» с выполненными отделочными работами и также местом в паркинге по стоимости 3017,53 рубля за квадратный метр.

Кроме того, желающие могут приобрести дополнительное парковочное место для своей семьи – на продажу выставлено всего 4 парковочных места (площадь каждого − 17,5 «квадратов») со стоимостью каждого 35 тысяч рублей.

Прием заявлений будет вестись с 27 апреля. Оплата первоначального взноса по квартире: 15 % от стоимости квартиры и 20 % от стоимости парковочного места. Оплату первоначального взноса необходимо произвести в срок до 10 рабочих дней с даты регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.

Таким образом, «однушка» площадью 56 «квадратов» с парковочным местом будет стоить в районе 76 тысяч долларов.