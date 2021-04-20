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Парковка на улице - $5,5 тысячи, в подземном паркинге - $6,5 тысячи. Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК
20.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларуси для застройщиков есть норматив - строишь 100 квартир, построй 100 паркомест. Но нигде не сказано, что эти паркоместа должны быть
На сайте застройщика в разделе "Левада"
Одновременно Айрон
Стоимость машиноместа эквивалентна $6500 по курсу Национального банка. Оплата 100% в течение 3 банковских дней. "В секциях 9-12 лифт спускается на минус 1-й этаж", - уточняется на сайте застройщика.
Судя по схеме, "гостевых" наземных паркомест в проекте не предусмотрено - единственная уличная парковка будет со шлагбаумами.
Для сравнения: государственные застройщики продают места в многоуровневых паркингах по цене от 8,5 тысяч долларов. Коммерческие застройщики за подземные паркинги хотят от 10 тысяч долларов, ссылаясь на высокую себестоимость строительства.
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Парковка на улице - $5,5 тысячи, в подземном паркинге - $6,5 тысячи. Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК
В Беларуси для застройщиков есть норматив - строишь 100 квартир, построй 100 паркомест. Но нигде не сказано, что эти паркоместа должны быть бесплатными. Айрон стал...
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