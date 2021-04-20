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Парковка на улице - $5,5 тысячи, в подземном паркинге - $6,5 тысячи. Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК

20.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Беларуси для застройщиков есть норматив - строишь 100 квартир, построй 100 паркомест. Но нигде не сказано, что эти паркоместа должны быть бесплатными. Айрон стал первопроходцем - большую часть парковочных мест под открытым небом оборудует шлагбаумом и продает своим дольщикам. Платный асфальт есть у домов по проспекту Дзержинского, рядом с ЖК "Минский квартал" на Грушевской. Стоили они от 4 до 5 тысяч долларов. Будущих новоселов ЖК Левада заранее предупреждали: парковки "под окнами" и между домами будут платными. На днях стала известна их цена.

На сайте застройщика в разделе "Левада" написано: "Предлагаем машиноместа на наземных автомобильных стоянках ТОЛЬКО для покупателей квартир в жилых домах №1.1 и 1.2 по г.п. Договоры долевого строительства. Стоимость машиноместа эквивалентна $5500 (оплата в белорусских рублях по курсу Нацбанка). Оплата 100% в течение 3 банковских дней".

Парковка на улице - ,5 тысячи, в подземном паркинге - ,5 тысячи. Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК

Одновременно Айрон открыл продажи паркинга под дворовой территорией жилого комплекса «Матвеевский», который строится на ул. Розы Люксембург, недалеко от метро Грушевка. Подземный гараж-стоянка на 316 машиномест, срок ввода в эксплуатацию - 1 квартал 2022г.

Стоимость машиноместа эквивалентна $6500 по курсу Национального банка. Оплата 100% в течение 3 банковских дней. "В секциях 9-12 лифт спускается на минус 1-й этаж", - уточняется на сайте застройщика.

Парковка на улице - ,5 тысячи, в подземном паркинге - ,5 тысячи. Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК

Судя по схеме, "гостевых" наземных паркомест в проекте не предусмотрено - единственная уличная парковка будет со шлагбаумами.

Для сравнения: государственные застройщики продают места в многоуровневых паркингах по цене от 8,5 тысяч долларов. Коммерческие застройщики за подземные паркинги хотят от 10 тысяч долларов, ссылаясь на высокую себестоимость строительства.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси для застройщиков есть норматив - строишь 100 квартир, построй 100 паркомест. Но нигде не сказано, что эти паркоместа должны быть бесплатными. Айрон стал...
 
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