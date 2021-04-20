Парковка на улице - $5,5 тысячи, в подземном паркинге - $6,5 тысячи. Айрон опубликовал цены на места для машин в своих ЖК

Одновременно Айрон открыл продажи паркинга под дворовой территорией жилого комплекса «Матвеевский», который строится на ул. Розы Люксембург, недалеко от метро Грушевка. Подземный гараж-стоянка на 316 машиномест, срок ввода в эксплуатацию - 1 квартал 2022г.

Стоимость машиноместа эквивалентна $6500 по курсу Национального банка. Оплата 100% в течение 3 банковских дней. "В секциях 9-12 лифт спускается на минус 1-й этаж", - уточняется на сайте застройщика.