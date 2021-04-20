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"Белнефтехим": санкции США нанесут удар по коллективам и бюджету страны
20.04.2021 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр - Sputnik. Санкции Соединенных Штатов носят неправомерный и безосновательный характер, говорится в официальном заявлении концерна "Белнефтехим".
Накануне стало известно, что Госдепартамент США с 3 июня возобновит санкции против 9 государственных предприятий Беларуси в нефтехимической отрасли.
Бюджет под ударом санкций
"Этот недружественный шаг американской администрации рассматривается как абсолютно неправомерный, безосновательный и бесперспективный", - отметили в концерне.
При этом там констатировали, что "санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам, простым работникам и их семьям. В равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабозащищенных слоев населения, включая жизненно важные социальные задачи и проекты в Беларуси".
"Белнефтехим" заверил, что даже в существующих условиях не собираются отказываться от защиты рабочего коллектива предприятий. Задача по наполнению внутреннего рынка необходимой продукцией будет выполнено, а производство сохранено.
(последует)
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