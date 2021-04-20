«Обсуждать мы можем все что угодно». Макар рассказал о Zoom-конференциях, где якобы шла речь о перевороте

Источник материала: Tut.by

Сообщение о предотвращенной попытке госпереворота стало главной новостью последних дней в нашей стране. На белорусском телевидении были показаны фрагменты записей с видеоконференций в Zoom, где о подготовке путча говорят обвиненные в этом деятели оппозиции и эмигранты. Бывший силовик Игорь Макар, который был одним из участников тех онлайн-встреч, рассказал TUT.BY о том, что на них обсуждалось.



Скриншот видео ОНТ

Игорь Макар сообщил, что сам принял участие всего в нескольких подобных онлайн-конференциях, которые проводились с периодичностью приблизительно раз в три недели, но ему не известно, когда именно они стартовали.

— Я сам участвовал примерно в трех или четырех Zoom-конференциях. Последняя конференция была запланирована, вроде бы, на 8 апреля, точно не вспомню — я в ней не участвовал. Я написал Юрасю [Зенковичу], что не могу: вышел фильм «Манкурты», у меня очень серьезно пострадали мои близкие люди, и я сказал, что просто физически не смогу. Но сколько было до меня таких Zoom-конференций? Я догадываюсь, что тоже немного, потому что мы встречались с периодичностью один раз в три недели, примерно так. Так что если считать, что встречи начались не раньше 9 августа, плюс еще месяц-два, то я полагаю, было, может быть, пять таких конференций.

Участники онлайн-встреч, по словам Макара, решали, кого еще можно на них пригласить, путем голосования: выбирать нового человека должны были единогласно. Игорь Макар говорит, что уже на второй конференции, в которой он принял участие, кто-то предложил кандидатуру Ольги Карач, однако в итоге собравшиеся проголосовали против.

Собеседники, как утверждает Игорь Макар, обсуждали взаимодействие с белорусскими диаспорами, возможные способы информационного воздействия на представителей силового блока, чтобы они «перешли на сторону народа», и касались множества других вопросов. Но он отмечает, что обсуждения государственного переворота так, как об этом сообщили белорусские государственные СМИ, на тех Zoom-конференциях, в которых он участвовал, не было.

— Говорили, что можно разговаривать с каким-то там командиром части, можно с этим, с тем. Ну, конечно, это было опасно, но мы такие вопросы обсуждали. Абсолютно все. Как, допустим, расследовать дело по тому же Роману Бондаренко. Если есть какие-то факты государственных преступлений — это публиковать. Если у кого-то есть возможность достучаться в Европарламент или в американский Конгресс, то с той стороны надавить. То есть куча всяких вопросов, но не скажу, что прямо были глобальные.

Макар не знает, кто изначально инициировал подобные встречи на платформе Zoom, но был в курсе, что каждый раз велась их запись, несмотря на то, что некоторые участники возражали против этого.

— Перед каждой конференцией Юрась Зенкович всем говорил, когда мы собирались (кто-то опаздывал на 2−3 минуты): «Я включаю камеру, и это все будет под запись». Я уже неоднократно говорил, что именно Федута был очень-очень против таких действий — он говорил, что это небезопасно. Точно так же и я высказывал свое мнение. Если это попадет в чьи-то руки, это не будет хорошо: нас объявят или бандитами, или еще так кем-то. Буквально за пару недель до этого по ОНТ показывали фильмы, где были «слиты» записи с Zoom-конференций, где были Прокопьев, Карач, Латушко. Я был уверен, что и это «сольется» — в принципе, так и произошло.

Как утверждает Игорь Макар, в том, что те фрагменты, которые показали по белорусскому телевидению, были записаны именно Зенковичем, можно убедиться, если обратить в них внимание на одну деталь: в один из моментов все участники, кроме него, подписаны.

В ходе онлайн-общения Макар, по собственному признанию, слушал в основном Федуту — у него сложилось впечатление о нем как об очень образованном и умном человеке, который нередко проводил параллели с какими-то историческими событиями.

— То, что он рассказывал про какого-то там диктатора (Федута упоминал президента Египта Анвара Садата, который был убит исламистами во время военного парада в октябре 1981 года — прим. TUT.BY) — так можно рассказывать про любого. Я, например, недавно говорил про Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Но это же то же самое. Обсуждать мы можем все что угодно, а когда ты это делаешь — тут уже совсем другое, — говорит Игорь Макар.

После задержания Федуты и Зенковича и обнародования версии о планировавшемся государственном перевороте Игорь Макар, по его словам, провел свое небольшое расследование — теперь он почти полностью уверен, что те люди, с которыми общались белорусские оппозиционеры в московском ресторане, участвовали в спецоперации контрразведки Комитета государственной безопасности Беларуси

— Данные военные люди были не кто иные, как просто завербованные агенты, которые втирались в доверие, может быть, даже и к Юрасю Зенковичу или к каким-то людям, которые с Юрасем общались. Потому что было сказано, что есть военные, которые готовы на переворот или готовы сделать для страны очень многое — то есть, стать на сторону народа. Об этом тоже очень много велось разговоров в моих кругах, но я в это не верил абсолютно.

Тем не менее, Макар замечает, что, насколько он знает Зенковича, тот бы никогда не решился полететь в Москву без серьезных гарантий своей безопасности — по-видимому, их он получил от людей, с которыми впоследствии встречался, и для него они были убедительными.

По словам Игоря Макара, различные представители оппозиции ранее нередко упоминали дату 9 мая как некий день, в который возможна быстрая смена режима и люди вновь выйдут на улицы. Он говорит, что эта дата была своеобразным триггером для противников власти, а теперь он уверен, что как раз перед 9 мая на белорусском телевидении будет показан очередной фильм с подробностями о якобы готовившемся перевороте, чтобы очернить оппозицию.

— И Федута, и Зенкович, и Костусев будут рассказывать (правда, не своим голосом, а голосом человека, который напичкан психотропными веществами, которые в комитете применяются) с чистой совестью о том, что да, действительно, я этот погреб чуть ли не сам копал, я хотел украсть ребенка Лукашенко. Покажут взрывчатку, автоматы, пистолеты, пулеметы. И это будет последний фильм, который выйдет для того, чтобы показать, наверное, силу самого режима и показать «бацьку», как он все-таки борется с этой оппозицией, которая таким способом хочет получить власть.

Макар говорит, что если бы те люди, которые встречались с Федутой и Зенковичем в ресторане, были настоящими военными, стремившимися принять участие в государственном перевороте, то о них сейчас говорили бы во всеуслышание и представители власти, и СМИ, их имена были бы известны. Однако, как это видно на обнародованной видеозаписи, даже их лица были скрыты.

В процессе общения в Zoom со всеми участниками конференции или во время разговоров с Зенковичем Макар никогда не слышал ничего конкретного об этих людях — ни имен, ни должностей, ни званий. Вскользь упоминались лишь некие люди в ранге полковника либо подполковника, однако ему неизвестно, шла ли речь о тех, с кем в итоге встретились Федута и Зенкович.

В отрывках скрытой видеозаписи, сделанной в ресторане, Зенкович говорит то, что, по мнению Макара, никогда не сказал бы в реальности — так человек может по просьбе собеседника повторять то, что он только что от него услышал, чтобы тот убедился, что его поняли.

— Если ведется разговор — а я не думаю, что они там сидели часами — то покажите его весь. И когда будет видно, что люди заходят в ресторан, садятся, здороваются — а они должны еще и познакомиться… и когда будет видно, что Юрась первый сказал, предложил, дал им план и сказал: «Ну, что, вы согласны, военные, или нет?» — вот тогда да. А сделать вот эту вот вырезку… Юрась так никогда не говорил вообще.

Макар говорит, что познакомился с Зенковичем на Zoom-конференциях примерно три месяца назад, и вскоре они начали периодически созваниваться и обсуждать различные темы, в том числе говорили о том, как сделать платежную систему для помощи людям или особый банк для граждан Беларуси, где они могли бы хранить свои средства без опасения их потерять из-за сложной или нестабильной обстановки в стране.

— Мы обсуждали абсолютно все вопросы, которые касаются режима. Плюс Юрась мне часто звонил, когда в оппозиции кто-то что-то скажет. Он звонил и говорил: «Игорь, что там у вас произошло в Вильнюсе?». Просто вот так общались. Я Юрася знаю, и меня очень удивило, что он говорит там прямо командным голосом «ликвидировать главного» — ну, это какой-то бред, — говорит Игорь Макар.

По его словам, записи всех конференций находятся сейчас в распоряжении КГБ, и если отсмотреть их полностью, то станет понятно, что никакой конкретики в этих разговорах не было. По телевидению же были показаны, на его взгляд, лишь отдельные куски таких конференций с вырванными из контекста фразами.

Сам Макар не знал о том, что Зенкович прилетел в Российскую Федерацию, и теперь говорит, что если бы был в курсе планируемой встречи с белорусскими силовиками, по своим каналам мог бы попытаться заранее проверить некоторую информацию об этих людях.

Напомним, Игорь Макар — бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси. В начале 2000-х он ушел из органов, а в 2006 году был в команде кандидата в президенты Александра Козулина, отвечая за вопросы безопасности, а затем уехал из страны. В январе издание EUobserver рассказало о полученной записи разговора бывшего председателя КГБ Беларуси, в которой обсуждается физическое устранение некоторых белорусских политэмигрантов. Издание также сообщило, что запись передал Игорь Макар. После этого МИД Беларуси обвинил Макара в мошенничестве и опубликовал запись, как утверждается, встречи Игоря Макара с представителем посольства Беларуси в Литве.

В начале апреля стало известно, что КГБ Беларуси включил Игоря Макара в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, на основании обвинения в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289 УК РБ).

«Дело о перевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.