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Нацбанку предоставлено право вводить валютные ограничения

20.04.2021 18:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Национальный банк Беларуси с июля текущего года сможет вводить в Беларуси валютные ограничения, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik / Михаил Мордасов
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Соответствующие положения закреплены в указе № 154, который президент Александр Лукашенко подписал во вторник 20 апреля.

Признаны утратившими силу два указа – № 301 "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты" и № 240 "О некоторых вопросах в области валютного регулирования". Таким образом, законодательство приведено в соответствие с законом № 36-З "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля".

"Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы", – говорится в сообщении.

Кроме того, в данном законе упрощены процедуры, которые регулируют проведение валютных операций.

Предусмотрены также новые подходы, отменяющие ограничения и при проведении операций с валютой физическими и юридическими лицами.

Указ вступает в силу с 9 июля текущего года.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новым президентским указом законодательство приведено в соответствие с законом №39-З о валютном регулировании и контроле.
 
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