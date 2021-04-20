Нацбанку предоставлено право вводить валютные ограничения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Национальный банк Беларуси с июля текущего года сможет вводить в Беларуси валютные ограничения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие положения закреплены в указе № 154, который президент Александр Лукашенко подписал во вторник 20 апреля.

Признаны утратившими силу два указа – № 301 "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты" и № 240 "О некоторых вопросах в области валютного регулирования". Таким образом, законодательство приведено в соответствие с законом № 36-З "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля".

"Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы", – говорится в сообщении.

Кроме того, в данном законе упрощены процедуры, которые регулируют проведение валютных операций.

Предусмотрены также новые подходы, отменяющие ограничения и при проведении операций с валютой физическими и юридическими лицами.

Указ вступает в силу с 9 июля текущего года.