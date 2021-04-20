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КГК проверил Гродненскую область: магазины завышали цены на продукты

20.04.2021 18:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Факты завышения цен на социально значимые товары выявлены в двух десятках магазинов Гродненской области, сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Нарушения порядка ценообразования установили члены рабочей группы в ходе мониторинга торговых объектов.

"Например, в одном из магазинов Гродно были завышены цены на десять наименований макаронных изделий – превышение торговых надбавок составило от 5 до 58%", – сказали в КГК.

Там также отметили, что на подсолнечное масло цены были завышены на 22–28%, пшеничную муку – на 16%, рисовую и гречневую крупу – до 5%, сливочное масло – до 15%. После направления соответствующих рекомендаций нарушения были устранены.

В комитете уточнили, что все магазины после проверок привели цены в соответствие с законодательством.

КГК также проверил цены на овощи и фрукты, которые продаются в магазинах области. На эти продукты тоже были завышены цены, что в отдельных случаях объяснялось поставками через посредников. Так, в объектах одной крупной сети овощи на пути от производителя к потребителю подорожали более чем в два раза.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В комитете проинформировали, что все магазины после проверок привели цены в соответствие с законодательством.
 
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