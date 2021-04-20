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НББ получил право вводить валютные ограничения

21.04.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк получил право вводить валютные ограничения в случае, если для этого возникнет необходимость. Запрет на валютные операции может стать возможным уже с 9 июля.

Александр Лукашенко 20 апреля подписал Указ № 154, которым признаются утратившими силу сразу два документа  Указ № 240 от 12 мая 2009 года «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и Указ № 301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты». Указом №154 законодательство приводится в соответствие с законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля».

Данный документ закрепляет возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях «угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы», или:

  • негативное развитие ситуации в платежном балансе, следствием которого может стать снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня;
  • резкие колебания курса белорусского рубля;
  • обстоятельства, при которых осуществление мер по ослаблению или отмене валютных ограничений может повлечь ухудшение экономической и финансовой ситуации в Беларуси либо нанести ущерб интересам безопасности страны и препятствовать поддержанию общественного порядка, пишет tut.by.

Нацбанк совместно с Совмином смогут при необходимости ввести такие валютные ограничения, как запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций либо ввести требование на получение спецразрешения у Нацбанка на валютные операции, а также потребовать у юрлиц обязательную продажу валютной выручки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк получил право вводить валютные ограничения в случае, если для этого возникнет необходимость. Запрет на валютные операции может стать возможным...
 
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