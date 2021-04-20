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НББ получил право вводить валютные ограничения
21.04.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный банк получил право вводить валютные ограничения в случае, если для этого возникнет необходимость. Запрет на валютные операции может стать возможным уже с 9 июля.
Александр Лукашенко 20 апреля подписал Указ № 154, которым признаются утратившими силу сразу два документа Указ № 240 от 12 мая 2009 года «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и Указ № 301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты». Указом №154 законодательство приводится в соответствие с законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля».
Данный документ закрепляет возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях «угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы», или:
Нацбанк совместно с Совмином смогут при необходимости ввести такие валютные ограничения, как запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций либо ввести требование на получение спецразрешения у Нацбанка на валютные операции, а также потребовать у юрлиц обязательную продажу валютной выручки.
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Национальный банк получил право вводить валютные ограничения в случае, если для этого возникнет необходимость. Запрет на валютные операции может стать возможным...
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