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Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

21.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Про дачи у Домашан мало кто не слышал. В единый массив здесь слились бесконечные садоводческие товарищества: Отдых, Мечта, Пролеска-88, Солнечный сад, Домашаны, Журналист-Инфо, Домашаны 2. За перелеском еще полтора десятка СТ. Мы решили исследовать "серединку" массива - газифицированные товарищества "Домашаны" и "Журналист-Инфо".

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

СТ "Домашаны": есть даже круглогодичный водопровод

Садовое товарищество - в считанных минутах ходьбы от одноименной станции электрички. Железная дорога находится за пригорком и лесополосой, шум от поездов слышен, но не настолько, чтобы на него всерьез жаловались. Автомобильная дорога к дачам - с другой стороны массива. Там же у работающего магазина застали маршрутку - тут они ходят довольно часто.

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

В товариществе 270 участков, оно газифицировано. Все, кто хотел, к газу подключились. Но таких, навскидку, половина - много участков, где есть газовый "столбик", но в дом труба не заведена. Кроме традиционного для дач сезонного водопровода тут есть круглогодичный. К нему подключено меньше четверти дач. Те, кто не захотел платить за подключение, могут, при необходимости, прогуливаться зимой до колонок - их тут в разных частях СТ четыре.

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

Застройка Домашан довольно однородная, домики на шести сотках по большей части приличные и ухоженные. Есть даже интересные по архитектуре. Несколько похожи на дома для круглогодичного проживания. Кстати, проезды в массиве довольно широкие, почти "деревенские".

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

Участков, по новой моде засеянных газонной травкой, мало. А вот с теплицами - каждый второй. И пустующих мы приметили только два.

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

СТ "Журналист-Инфо": рядом - и уже на сотку больше

Въезд в это садовое товарищество на 113 участков - рядом с остановкой маршруток СТ "Домашаны" и местным магазином. "Журналист-Инфо" выглядит так же, как Домашаны, он тоже газифицирован, только участки на сотку-две больше и проезды чуть шире.

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

Навскидку, в Журналисте больше дач, которые можно назвать "загородными домами". И больше реконструированных домов. А вот такого блага, как зимний водопровод, не обнаружилось. Судя по объявлениям, люди предпочитают тут бить собственные скважины.

Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны

Пока гуляли по товариществу, по железной дороге прошел товарняк. Гремело изрядно. А потом пролетел самолет - звук оказался потише.

Сколько тут стоят дачи?

Предложений немного, и цены не назовешь демократичными.

В Журналист-Инфо трехуровневая дача (дерево, обложено кирпичем) площадью 111 квадратных метров, на участке в почти 8 соток, предлагается за 37 тысяч долларов с торгом. Дачный дом выглядит уютно, в нем печное отопление, есть камин, санузел, баня.

В СТ "Домашаны" продают 122-метровую дачу на 6 сотках за 30 тысяч долларов в эквиваленте. В цоколе гараж, баня, санузел с туалетом и душевой, погреб 7 м. Два этажа - сруб под сайдингом. "На 1 этаже большая остекленная веранда, печь и наполеоновский чугунный камин. Внутренняя отделка выполнена полностью из дерева. К даче пристроен сарай из кирпича, в котором имеется весь необходимый садовый инвентарь. Дача продается с мебелью, полностью готова для сезонного проживания и при определенных вложениях - к круглогодичному" - пишет продавец. Газ, правда, и круглогодичный водопровод в дом не введены.

По договорной цене выставлен 37-метровый сборно-щитовой домик на 6 сотках, без отопления, газа и воды. "Дом и участок в собственности. Участок ровный, не косогор. Яблони, сливы очень плодородны. Есть кусты малины, ежевики, смородины, крыжовника", - уточняет продавец.

За 31,5 тысячи долларов в эквиваленте, с торгом, продается "дача для привыкших к комфорту людей. Для тех, кто хочет жить в атмосфере деревни, но в городских условиях". Дом деревянный, туалет с бойлером и умывальником. В гостиной печка. На втором этаже - спальня и кладовая. Во дворе расположена баня (предбанник с зоной отдыха), с душем и умывальниками. Есть отдельно стоящая хозпостройка для хранения инвентаря. На участке разбиты клумбы с многолетними цветами, высажены плодовые деревья и ягоды – голубика, клубника.

В с/т. Домашаны-2 (рядом с Журналист-Инфо) за те же любимые тут 30 тысяч долларов в эквиваленте выставлен на 70% готовый дачный дом на 9 сотках.

Три уровня, в том числе гараж-подвал. "Участок разработан, удобренная земля и есть перегной. Плодовые деревья: яблони лучших сортов, черешня, вишня, алыча, груша, абрикос. Плодовые кустарники чёрной и красной смородины, голубики, малины, клубники - отличные сорта. Декоративные кустарники - форзиция, спирея, пузыреплодник бардовый, жасмин и гортензия. Сейчас растут все овощи и фрукты. Есть ульи с пчелами. Возможна продажа вместе с техникой для обработки земли - культиватор `Торпан`, мини-трактор и др". С техникой за дачу хотят уже 40 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Про дачи у Домашан мало кто не слышал. В единый массив здесь слились бесконечные садоводческие товарищества: Отдых, Мечта, Пролеска-88, Солнечный сад, Домашаны,...
 
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