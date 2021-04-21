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Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
21.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Про
СТ "Домашаны": есть даже круглогодичный водопровод
Садовое товарищество - в считанных минутах ходьбы от одноименной станции электрички. Железная дорога находится за пригорком и лесополосой, шум от поездов слышен, но не настолько, чтобы на него всерьез жаловались. Автомобильная дорога к дачам - с другой стороны массива. Там же у работающего магазина застали маршрутку - тут они ходят довольно часто.
В товариществе 270 участков, оно газифицировано. Все, кто хотел, к газу подключились. Но таких, навскидку, половина - много участков, где есть газовый "столбик", но в дом труба не заведена. Кроме традиционного для дач сезонного водопровода тут есть круглогодичный. К нему подключено меньше четверти дач. Те, кто не захотел платить за подключение, могут, при необходимости, прогуливаться зимой до колонок - их тут в разных частях СТ четыре.
Пока гуляли по товариществу, по железной дороге прошел товарняк. Гремело изрядно. А потом пролетел самолет - звук оказался потише.
Сколько тут стоят дачи?
Предложений немного, и цены не назовешь демократичными.
В Журналист-Инфо трехуровневая
В СТ "Домашаны" продают 122-метровую
По договорной цене выставлен 37-метровый
За 31,5 тысячи долларов в эквиваленте, с торгом,
В с/т. Домашаны-2 (рядом с Журналист-Инфо) за те же любимые тут 30 тысяч долларов в эквиваленте выставлен
Три уровня, в том числе гараж-подвал. "Участок разработан, удобренная земля и есть перегной. Плодовые деревья: яблони лучших сортов, черешня, вишня, алыча, груша, абрикос. Плодовые кустарники чёрной и красной смородины, голубики, малины, клубники - отличные сорта. Декоративные кустарники - форзиция, спирея, пузыреплодник бардовый, жасмин и гортензия. Сейчас растут все овощи и фрукты. Есть ульи с пчелами. Возможна продажа вместе с техникой для обработки земли - культиватор `Торпан`, мини-трактор и др". С техникой за дачу хотят уже 40 тысяч.
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Дорогие, но с газом и водой круглый год. Как выглядят популярные дачные массивы возле станции Домашаны
Про дачи у Домашан мало кто не слышал. В единый массив здесь слились бесконечные садоводческие товарищества: Отдых, Мечта, Пролеска-88, Солнечный сад, Домашаны,...
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