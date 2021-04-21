На месте крупного ЖК в Боровлянах, где для медиков выделили 650 квартир, оказалось пустое поле

Как добавил Иван Крупко, сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Строительство жилья планируют начать в 2020 году и продолжать от 6 до 12 месяцев. Члены жилищных кооперативов получат свои квартиры в 2020—2021 году, пообещал председатель Минского райисполкома.

По началу обещания чиновника даже начали выполнятся. Документацию быстро подготовили и выставили на общественное обсуждение. Презентация проекта состоялась в декабре 2019 года.

На презентации сообщили, что количество квартир решили урезать: с 1,5 тысячи до 811. Новый жилой комплекс позиционировал себя, как «самодостаточный градостроительный ансамбль». Он должен состоять из 7 домов, которые будут обыкновенными мапидовскими «панельками» высотой от 7 до 9 этажей. «Этот вариант возведения зданий поможет выполнить строительство более экономичным и менее продолжительным по времени», — сообщается в записке.

Здания планировали разместить вдоль проектируемых улиц так, чтобы они создали «квадратом» закрытый двор с благоустроенной зоной отдыха посредине. По проекту, не менее 40% территории должны уйти на детские площадки, зоны отдыха и «зеленые» зоны.

Парковки должны были располагаться вдоль улиц, а также был запланирован отдельный вынесенный плоскостной паркинг на 350 машиномест. Магазинов и других коммерческих и административных помещений на первых этажах всех семи домов не предусмотрено. Только жилые помещения.

В проекте застройки видно, что дома будут располагаться вокруг пустой площадки, которая выделена под детский сад. Однако в пояснении об этом объекте нет ни слова. Внизу плана есть площадка и под поликлинику. О ней в записке тоже ничего нет. И именно эти два пункта вызывали наибольшее количество вопросов у общественности.