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Цеха, остановленные на "Гродно Азот", начали работать

21.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Два цеха ОАО "Гродно Азот", которые остановили работу в понедельник, снова включены, об этом сообщила пресс-службе предприятия.

Внеплановая остановка оборудования цеха "Аммиак-4" произошла 19 апреля, за ним прекратил работу и цех "Карбамид-4".

Цеха включили в работу вечером в 23:30 вторника, "Аммиак-4" и "Карбамид-4" вышли на регламентные нагрузки.

Напомним, что яркое пламя из трубы предприятия, которое появляется либо при остановке цеха, либо при его запуске после остановки, было замечено около 14:35 в понедельник. Как пояснили на предприятии, случилась внеплановая остановка  - причиной стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания "Аммиак-4", что вызвало остановку технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4".

По данным пресс-службы ОАО, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия из-за произошедшего нет.

Напомним, что аварийные остановки одних из главных цехов "Гродно Азот" – "Аммиак-3" и "Аммиак-4" - в последнее время происходили несколько раз. В основном они случались из-за сбоев работы технологического оборудования. Работа, как правило, возобновлялась через один-два дня.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Внеплановая остановка произошла из-за ошибочных действий персонала в понедельник, как сообщили на предприятии, угрозы экологии и жителям нет.
 
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