Повышение ставки рефинансирования должно сдержать инфляцию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

В среду, 21 апреля, ставка рефинансирования в республике согласно решению регулятора повысится на 0,75% и составит 8,5%. В прошлом году только по официальным данным инфляция в стране составила 8,5% вместо запланированных в кабинетах чиновников 5%.

Фактически ставки рефинансирования, которая призвана определять стоимость заемных ресурсов в экономике и доходность депозитов, поднимется до значения прошлогодней инфляции. Если спираль роста цен будет раскручиваться и дальше, регулятор может снова повысить ставку.

Кредиты и депозиты

Рост значения такого важного для экономики показателя не только делает привлекательными для населения депозиты, потому что по ним на равнозначное количество увеличивается процентная ставка, но и делает дороже кредиты.

Для белорусов, у которых займы в банках привязаны к ставке рефинансирования, это говорит только о том, что расходы вырастут. Иначе банки рисковали бы наблюдать за тем, что проценты по кредитам ниже значения инфляции, а значит, они бы не зарабатывали.

Помимо прочего более высокие ставки по кредитам при высокой инфляции сдерживают потребительское кредитование, а значит и саму инфляцию, которую в противном случае разгонял бы завышенный потребительский спрос.

Инфляция и ставка рефинансирования

Серьезное давление на рост инфляции в прошлом году оказало и продолжает оказывать в этом значительное удешевление белорусского рубля. Только по отношению к доллару, к которому белорусы привыкли привязывать свои доходы и расходы, рубль подешевел более чем на 20%.

В таких условиях инфляция еще будет догонять это падение, потому что подорожали импортные товары, закупленные за валюту, а белорусская экономика не только открытая, как любят говорить чиновники, но еще и импортоемкая, а значит будут дорожать и белорусские товары. Недаром министерство антимонопольного регулирования признавалось, что контролирует цены на 55% товаров в стране.

Компромиссное повышение ставки рефинансирования Нацбанком скорее всего связано с тем, что государственному сектору, который закредитован сейчас по уши, нужно во что бы то ни стало провести посевную и не утонуть в кредитах.

Повысить нельзя понизить

Окончание второго квартала может ознаменоваться ростом инфляции, в том числе за счет накачивания госсектора деньгами на посевную, в итоге регулятору придется или опять повысить ставку, или наблюдать за разгоняющимися ценами.

Белорусская власть, кажется, накопила компетенции в вопросах управления инфляцией и с 2014 года принимала адекватные решения, которые позволили в 2020 году достичь исторически самой низкой ставки рефинансирования – 7,75%. Сейчас повышение или понижение ключевого для экономики показателя, кажется, снова становится политическим вопросом.

Нацбанк очевидно рассчитывает, что конъюнктура весной в экономике сложится позитивной и не придется прибегать к повышению ставки и тогда можно будет сохранить статус-кво.

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