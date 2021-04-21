«Согласился с обвинением». Что сказали в суде предшественник Бабарико на посту главы банка и преемник

Источник материала: Tut.by

В суде продолжается рассмотрение дела топ-менеджеров Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. Как ранее сообщалось, Бабарико в суде пока ограничился речью , заявив о политической мотивированности своего дела и о невиновности своей и своих зампредов. Сегодня разбираем, что сказали в суде предшественник Бабарико на посту главы банка Алексей Задойко и сменивший Бабарико (в статусе и. о. председателя правления) Кирилл Бадей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кирилл Бадей

В ОАО «Белгазпромбанк» — с 1997 года. С 2006-го — член Комитета по управлению активами и пассивами. В 2014 году назначен зампредом правления, в июле 2015 года по предложению Бабарико поменял направление работы и стал курировать направление розничного бизнеса (вместо уволившегося Добролета). С 2015 года — председатель Большого розничного кредитного комитета и член Большого кредитного комитета. Допрошен в суде 1−2 апреля.

Принятие решений в банке

Бадей был членом Комитета по управлению активами и пассивами с января 2006 года. Впечатления о том, что кто-то из участников Комитета, в том числе фигурантов дела, отдельно либо совместно принимает решения в пользу компаний проекта DELAY или ООО «Активлизинг», у Бадея не сложилось. Решения принимались «консенсуально», противоречий при принятии решений не помнит. В период, когда он еще не был, по его выражению, «аффилированным лицом» к указанным компаниям (то есть до 2015 года), его мнение, насколько помнит, совпадало с мнениями перечисленных лиц.

Не помнит, чтобы были случаи, когда председатель Комитета пользовался правом вынести решение комитета на правление или правом решающего голоса в отношении компаний проекта DELAY или ООО «Активлизинг». Будучи председателем Большого розничного кредитного комитета, Бадей таким правом не пользовался.

Курируя как заместитель председателя правления департамент розничного бизнеса и департамент развития и сопровождения розничного бизнеса, Бадей не визировал составляемые ими заключения. Полномочий наложить вето на эти заключения, вернуть на доработку или повлиять на их содержание Бадей также не имел. Как правило, за день до заседания членам кредитного комитета для ознакомления рассылался пакет с материалами по вопросам повестки. Полномочий исключить из повестки какой-либо вопрос у председателя комитета нет, как нет и полномочий влиять на заключения профильных служб. Сам комитет был вправе отправить заключение на доработку.

Бадей заявил, что никогда не голосовал за заведомо необоснованные решения.

Проект DELAY: кому выгодно

К моменту назначения Бадея на должность зампреда правления проект DELAY уже существовал. Взаимодействие компаний с банком Бадей считал эффективным и прибыльным, оно способствовало приросту кредитного портфеля

ООО «ПриватЛизинг» входил в топ-20 крупнейших заемщиков банка, был благонадежным заемщиком. В розничном бизнесе других таких клиентов у банка в принципе быть не могло. Уникальность «ПриватЛизинга» в том, что кредитный портфель (количество заемщиков-физлиц) был большим, а убыточность — низкой, риски — минимальными. Основания для выдачи кредитов ООО «Приватлизинг» были достаточными.

Некредитные договоры с компаниями проекта DELAY (договор на процессинговое обслуживание, на юридические услуги, на взыскание задолженности, на организационные услуги, размещение сотрудников в точках продаж) и дополнительные соглашения к ним заключались как до вступления Бадея в должность, так и после. Эти договоры он также оценивает как эффективные. До подписания договоров и допсоглашений они визировались профильными службами банка. Компании проекта DELAY (ООО «ПриватЛизинг», ООО «Правовой диалог», ООО «Системы обработки информации»), а также ООО «Активлизинг» необоснованными льготами или привилегиями при взаимоотношениях с банком не пользовались.

В договорах между банком и ООО «ПриватЛизинг» было включено условие о том, что заемщик, то есть ООО «ПриватЛизинг», получает согласие банка на ряд действий, таких как предоставление займов и выплата дивидендов, поскольку эти действия ведут к сокращению собственного оборотного капитала заемщика, что может влиять на его кредитоспособность. Наличие в договорах таких ограничений — это нормальная банковская практика, и эти ограничения могут добавляться, могут исключаться из проекта договоров, исходя из масштабов операций, объема сделок и качества клиента. ООО «ПриватЛизинг» обращался в банк для согласования решения о выплате дивидендов. Бывали случаи, когда банк выплату дивидендов не согласовывал.

Получение денег: когда и за что

Бадей признал, что с 2017 по 2020 год несколько раз получал наличные деньги от Харлановича, Геращенко, Добролета, Морозова и передавал их Бабарико, после чего тот отдавал ему часть этих сумм.

«Деньги я принимал от ряда лиц, передавал их Виктору Дмитриевичу Бабарико, как я понимаю этот процесс, возможно, я ошибаюсь. В дальнейшем материальное вознаграждение я получал от Виктора Дмитриевича, — сказал Бадей. — Предполагаю, что это деньги, которые передавали физические лица, руководители данных предприятий». Он предположил, что деньги получили в виде дивидендов при непропорциональном распределении прибыли.

Даты, когда происходили передачи денег, Бадей назвать не смог. Получаемые от Харлановича, Геращенко, Добролета, Морозова денежные средства Бадей не пересчитывал. На вопрос о том, на основании чего он в суде назвал конкретные суммы, Бадей пояснил: «согласился с обвинением».

Бадей не знал, когда ему будут переданы деньги и будут ли переданы вообще. У Бабарико он этого никогда не спрашивал.

Непропорциональное начисление дивидендов

Дивиденды от компаний проекта DELAY перечислялись на компанию SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» (а до нее — SIA «Baltijas Investiciju Grupa»). Наличие у латвийской компании долей в уставных фондах компании проекта DELAY — достаточное и законное основание для получения прибыли от этих компаний.

Бадей непосредственно участвовал в собраниях участников ООО «Правовой диалог» как представитель ОАО «Белгазпромбанк», имевшего в ООО долю 10%. Годовые собрания проводились, как правило, в Риге (где зарегистрирована компания SIA «Baltijas Investiciju Grupa», а затем — SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» — соучредители ООО «Правовой диалог»), внеочередные — в Минске.

Директор ООО «Правовой диалог» Антон Морозов выносил вопросы на собрания, определял стратегию и операционную деятельность этого субъекта хозяйствования. Мнение Бадея в целом совпадало с точкой зрения Морозова. Радецкая, представитель SIA «Baltijas Investiciju Grupa» в Беларуси, с предложениями Морозова не спорила. Решения, насколько помнит Бадей, принимались единогласно.

Бадей не помнит, какую позицию высказывали представители SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» относительно непропорционального распределения дивидендов, но «если они голосовали „за“ — значит поддерживали».

«Подконтрольность» латвийских субъектов хозяйствования топам банка

Кто являлся учредителем компании Baltijas Investiciju Grupa с момента ее создания в 2002 году до момента начала проекта DELAY Бадей не знает.

На вопрос о том, каким образом Бабарико мог влиять на принятие решений Baltijas Investiciju Grupa и на какие конкретно действия и решения руководителей этой компании, Бадей пояснил, что круг вопросов ему неизвестен. Достоверно не знает, все ли переданные через него решения Бабарико относительно деятельности иностранных фирм были выполнены.

Информацией о том, чем руководствовался директор SIA «Baltijas Investiciju Grupa» Степановс при принятии решения о совершении сделок, Бадей также не владеет. Бадею неизвестно о наличии каких-либо препятствий для принятия самостоятельных решений Степановсом.

После ликвидации офшоров и Business Renovation Investment Limited учредителями SIA «Baltijas Investiciju Grupa» и новой компании SIA «Latvijas Investiciju Agentura „Austrumu Tilts“» стали Степановс и юрист банка Шевчук.

Помимо выплаты дивидендов, компании проекта DELAY имели другие финансово-хозяйственные отношения с иностранными компаниями. В частности, латвийские компании предоставляли займы в ООО «ПриватЛизинг». Инициатором предоставления займов выступало ООО «ПриватЛизинг». Его директор Харланович обращался к Бадею с вопросом о возможности получения займа от латвийской компании, Бадей передавал вопрос Бабарико, и если тот поддерживал, то заем выдавался.

Как работала «организованная преступная группа»

С другими заместителями председателя правления банка Бадей совершение совместных действий в пользу Харлановича, Геращенко, Добролета, Морозова, Кобяка никогда не обсуждал. Бабарико ему не рассказывал, какие роли у других заместителей председателя правления.

Заседания Комитета по управлению активами и Большого розничного кредитного комитета проводились еженедельно или чаще. Бадей никогда не докладывал Бабарико о том, как голосовал он лично и весь комитет в целом.

В мае 2015-го, когда Бабарико предложил Бадею поменять направление работы и заняться розницей, он не ставил условия о том, что в случае перехода на другое направление, надо будет положительно голосовать на заседаниях комитетов или правления в пользу DELAY.

Алексей Задойко

В банке работал с 1995 года. С 1997-го по 2000-й был председателем правления, впоследствии до 2010 года — зампредом и членом правления. С октября 2005 года — член Большого кредитного комитета, с апреля 2007 — член Комитета по управлению активами. В 2009 году выявлено онкологическое заболевание, проходил лечение. В 2010 году уволился из банка. Допрошен в суде 5 апреля.

Кто решает?

При голосовании на кредитном комитете руководствовался положительными заключениями профильных служб. Если в заключении заранее были отрицательные моменты, в удовлетворении заявки отказывали.

Случаев, чтобы правление банка вмешивалось в работу коллегиальных органов, не помнит. Причин голосовать против заявок ООО «Агентство торговли в рассрочку» не было. Заключения были положительные.

В последние годы в заседаниях комитетов принимал эпизодическое участие в связи с прохождением лечения.

Проект DELAY — это выгодно?

Проект DELAY — «амбициозный», прибыльный проект, который создавался с участием банка. На момент его создания банки не занимались розничным кредитованием, для этого требовались дополнительные площади и сотрудники. Компании проекта DELAY взяли это на себя.

О прибыльности проекта свидетельствовала отчетность, вопросы рассматривались на розничном комитете, если бы показатели были плохие, его бы не финансировали. Проект забрал на себя все расходы банка по работе с розничными клиентами.

Совещание 2008 года

Летом 2008 года Валерий Селявко (член совета директоров Белгазпромбанка, умер в 2011 году) в кабинете председателя правления собрал Задойко, Добролета, Бабарико, Кузьмича, Шабана, Ильясюка и предложил им дополнительный доход. Схему получения дохода и его источники Селявко не доводил, просто пояснил, что доход будет за счет предприятия Харлановича. Информация о незаконности получения дохода никогда не озвучивалась.

Иностранные компании, офшорные компании вообще не обсуждались, не говорилось, что у Бабарико есть какие-то подконтрольные компании (об этом узнал только на следствии). ООО «Активлизинг» на совещании не обсуждалось, обсуждалось ли когда-то потом — не помнит. Не помнит, чтобы на совещании выступал Бабарико. Больше совещаний по этому поводу не было.

Как получал деньги?

Спустя некоторое время после совещания Селявко передал Задойко карточку, на которую должны были поступать денежные средства.

Впоследствии Селявко сообщал о поступлении на карту денежных средств. Первая сумма поступила в апреле 2009 года, последняя — в октябре 2009 года.

На вопрос: является ли Yaletown Limited офшорной компанией, зарегистрированной на его имя, — Задойко ответил, что достоверно утверждать не может. Когда Селявко вручал карточку, он просто сказал, что создана компания. Название Yaletown Limited прозвучало на следствии, когда Задойко показали сведения о перечислении денежных средств на счет этой компании. Из этой информации и взяты даты поступления и суммы денежных средств, которые Задойко назвал в суде.

Чьи деньги и законно ли получение?

Признал, что получал деньги от Харлановича, Геращенко, Кобяка — «опосредованно». Первоначально не понимал, от кого получал деньги. Схему, кто какими компаниями владел, не знал. Компании узнал впервые из обвинения.

Задойко перечислил договоры, заключенные между банком и ООО «Агентство торговли в рассрочку» и ООО «Активлизинг» (преимущественно ООО «Активлизинг»), которые указаны в предъявленном ему обвинении.

На вопрос о том, может ли соотнести полученные денежные суммы с конкретными решениями, принятыми с его участием, Задойко ответил, что не может.

Оценка своих действий

«Из жизненного опыта было понятно, что это незаконное вознаграждение за то, чтобы каждый на своем участке не препятствовал работе с компаниями», — сказал Задойко. При этом решения, принимаемые Комитетами, в которые входил Задойко, не касались розничного бизнеса (который представляли компании проекта DELAY).

Тем не менее считает, что вознаграждение ему предоставлялось за то, чтобы в том числе при его содействии при использовании служебных полномочий компаниям Харлановича, Геращенко и Кобяка содействовали в получении кредитов.

Полагает, что после совещания 2008 года возник конфликт интересов. Кодекса корпоративной этики тогда еще не было, но согласно «Положению» о конфликте интересов надо было сообщить совету директоров.

Организованная преступная группа

Понял, что входил в организованную преступную группу, когда ознакомился с материалами дела. «Трудно сказать, кто первоначально был руководителем группы, думаю, что сначала Селявко, а потом — Бабарико», — уточнил Задойко. Понял это, исходя из того, что совещание 2008 года проводил Селявко, а потом на основании материалов дела пришел к выводу, что функцию организации процесса взял на себя Бабарико.

О своих действиях перед организованной группой Задойко не отчитывался.

Задержание и расследование

Задойко был задержан 11 июня 2020 года. На тот момент он проходил лечение от онкологического заболевания, задержанием его лечение было прервано. С июля 2020 года Задойко находится под домашним арестом.