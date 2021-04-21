С сегодняшнего дня ставка рефинансирования составит 8,5 % годовых

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Ставка рефинансирования в Беларуси с сегодняшнего дня 8,5 % годовых. Она выросла на 75 базовых пунктов. Такое решение принял Нацбанк, чтобы ограничить инфляционные риски. В конце прошлого года они ускорились из-за ослабления белорусского рубля и подорожания некоторых продуктов, в первую очередь - импорта, в начале этого - тенденции сохранились. На увеличение стоимости привозных товаров влияют мировые цены, логистические затраты и перебои поставок из-за пандемии, а также отмена льгот по НДС.