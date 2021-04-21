В Минске стартует III Республиканский деловой форум

Источник материала: БT

Сегодня в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства стартует III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации". Мероприятие направлено на обсуждение вопросов, которые сегодня волнуют белорусский бизнес, например, государственно-частное партнерство, меры поддержки, международный опыт и инструменты стимулирования предпринимательской активности. Также во время форума состоится и торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший город и область для бизнеса Беларуси - 2020".



