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В Минске стартует III Республиканский деловой форум
21.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства стартует III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации". Мероприятие направлено на обсуждение вопросов, которые сегодня волнуют белорусский бизнес, например, государственно-частное партнерство, меры поддержки, международный опыт и инструменты стимулирования предпринимательской активности. Также во время форума состоится и торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Лучший город и область для бизнеса Беларуси - 2020".
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Сегодня в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства стартует III Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия....
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