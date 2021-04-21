Точки над i. От назначенной на четверг встречи Лукашенко и Путина ждут судьбоносных решений

Источник материала: Tut.by

Последние дни апреля принесли несколько громких анонсов. Александр Лукашенко заявил о намерении принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства, анонсировал встречу с Путиным , 22 апреля, сразу после послания президента России Федеральному собранию, сделал несколько весьма недвусмысленных заявлений, в том числе — о роли России в регионе и щедрости ее предложений. Масла в огонь подлила история о раскрытой с участием ФСБ «попытке госпереворота» и анонсированное Валентиной Матвиенко заседание Совета Федерации, поскольку «ряд из них [поручений] потребует быстрого начала реализации».



Фото: kremlin.ru

— В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать, — заявил Лукашенко сразу после разоблачения планов заговорщиков, в составе которых не слишком убедительные фигуры политолога и литературоведа Александра Федуты, американского адвоката Юрия Зенковича и главы Партии БНФ Григория Костусева.

Лукашенко также отметил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета. Касается ли решение отношений с Москвой — неизвестно. Но анонсируя встречу с Путиным, Лукашенко заявил:

— Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем.

Накануне визита Лукашенко оказался щедр на комплименты старшему брату. В частности, украинскому депутату 20 апреля он весьма комплиментарно напомнил о роли России в судьбе Украины:

«Если просил меня бывший президент Украины, да и с этим президентом, когда мы встречались… Если были какие-то просьбы для того, чтобы обсудить вопросы в России, где-то выступить (чего я очень не люблю) каким-то посредником. Мы же родные, я из этого исхожу. Поэтому я всегда это делал. И с президентом России Путиным у меня было много разговоров об Украине. Вот какая бы ни была встреча у меня с Путиным, мы всегда говорим об Украине. И поверьте, это искренне, с сожалением мы говорим о том, что происходит в Украине и вокруг Украины», — рассказал он.

Лукашенко высказался и о своем видении нормализации ситуации на Донбассе: «Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины». Он отметил, что лично обсуждал соответствующие вопросы и с Порошенко, и с Зеленским. «Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее, — заявил Лукашенко. — Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство несамостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и „степ бай степ“, потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты».

«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — добавил Лукашенко.

Цепочку событий (анонсы важных решений — послание Путина — визит к нему Лукашенко) завершает анонс заседания Совета Федерации, сделанный Валентиной Матвиенко, сославшейся на то, что «поручения, обозначенные президентом, потребуют быстрой реализации».