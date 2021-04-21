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Пособие на погребение в Беларуси стало еще меньше

21.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Размер пособия на погребение умерших вновь уменьшился в Беларуси. Сейчас оно составляет 1277 рублей 10 копеек (493 доллара по курсу на сегодняшний день), рассказали Sputnik в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда.

Там пояснили, что величина пособия зависит от средней заработной платы по стране и ориентирована на месяц смерти гражданина. В январе сумма госпособия была 1300 рублей 50 копеек, в феврале – 1474 рубля 60 копеек, в марте – 1290 рублей.

Как получить пособие?

Пособие на погребение по сути покрывает затраты на похороны. Оно назначается, если за ним обратились не позже 6 месяцев со дня смерти, в случае длительного розыска умершего – не позднее полугода со дня захоронения.

"Оно выплачивается тем, кто предъявляет справку о смерти. Другой вопрос – являлся ли умерший на момент смерти нанятым и застрахованным работником, пенсионером, студентом и так далее – от этого зависит, из каких источников будет выплачиваться это пособие", - отметили в ФСЗН.

Если умер работающий гражданин, то родственники, занимавшиеся похоронами, должны обратиться за пособием по месту работы умершего. Если это был пенсионер или безработный – обращаться нужно в местное управление соцзащиты. Оно выплачивается всем, кто обратился за пособием.

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Теги: Минск
 
 
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Нынешний размер социальной выплаты будет действовать до конца апреля. Госпособие выплачивается в размере средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц...
 
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