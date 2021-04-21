«Все границы перешли!» Путин о попытке госпереворота и убийства Лукашенко в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил попытку госпереворота в Беларуси. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.



Фото: пресс-служба президента России

— В мире, похоже, все привыкли к практике политически мотивированных практик в экономике. Сегодня такая практика переродилась в нечто гораздо более опасно. Попытка организации госпереворота в Беларуси и убийства президента, — заявил он — И никто на коллективном Западе это не замечает. Можно как угодно относится к тому же Януковичу, которого также чуть не убили, к Мадуро. Но планы политического убийства — это уже слишком! Все границы перешли.

По сути, речь шла от массированной кибератаке, заявил Путин.

— Чего стоят признания участников, о том, что планировалась блокада Минска, отключение от энергосистемы.

Он посетовал что «как бы складывалась судьба Беларуси при таком перевороте никто не думал, как и тогда, когда переворот произошел на Украине».

При этом он подчеркнул миролюбие российских властей.

— Мы ведем себя скромно, часто вообще не отвечаем, в том числе на откровенное хамство, — заявил он, отметив, что «цепляют Россию то тут то там без всяких причин».

(будет дополнено)