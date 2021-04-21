В Минске в 2021 году могут открыться 6 новых «Футурисов». Будет ли спрос на эти бизнес-центры?

Максим привел цифры 2019 года, когда в ПВТ активно вступали новые компании, а 2100 человек айтишников переехали в Беларусь из других стран. Теперь, к сожалению, идет обратный процесс. Кто-то отказывается от части офисов, а кто-то увозит бизнес из Беларуси целиком.

- Учитывая все это, конечно, в 2021 году арендные ставки будут идти вниз, вопрос – насколько.

Офисная недвижимость должна будет подстроиться под новые форматы

Спустя год работы на «удаленке», у многих собственников бизнесов, появился страх, что люди вообще не захотят возвращаться в офис, а продолжат работать из дома. Максим привел пример исследования 7,5 тысяч респондентов из 61 страны. Согласно его результатам, несмотря на все «плюшки» работы дома, офис для работы по-прежнему нужен, и люди в него вернутся. Так, респонденты отметили, что несмотря на то, что дома ведется меньше спонтанных бесед и каких-то отвлекающих диалогов с коллегами, оказалось – именно за счет них в офисе быстрее рождаются необычные идеи или новые решения. Другой момент - теперь сотрудники не готовы ходить в офис на полный день. Люди хотят иметь возможность работать из дома, если это им необходимо. Именно под эти потребности и должна подстраиваться офисная недвижимость. Рабочее пространство должно быть гибким, а рабочие места – универсальными, чтобы их могли использовать под свои нужды разные сотрудники.

- Что касается Беларуси, то я предполагаю, что с окончанием пандемии большинство компаний будут постепенно отменять «удаленку» и возвращаться к классической схеме работы. При этом 20% сотрудников могут по-прежнему остаться на «удаленке».

Так что 2021 году рынок офисной недвижимости ждет уменьшение доли IT-сектора, ценовое равновесие (до этого условия и цены диктовали арендодатели), снижение ставок и пересмотр договоров, изменения планировочных решений (подстройка пространств под новые реалии), принятие постковидных мер.

Фото предоставлено организаторами конференции.

Читайте также:

«Одна из главных задач - борьба с серым рынком». О чем говорили на XII съезде БелАН и кто стал ее новым председателем