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В Минске в 2021 году могут открыться 6 новых «Футурисов». Будет ли спрос на эти бизнес-центры?
21.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Отношение к офису, как к единственному месту, подходящему для плодотворной работы, за последний год претерпело значительные изменения. «Благодаря» пандемии рабочие места многих сотрудников переехали в квартиры, загородные дома или номера отелей. Кому-то этот «переезд» не слишком понравился, и он мечтает вновь вернуться в любимый кабинет, а кто-то вполне себе привык работать, не вставая с дивана, и не намерен возвращаться в жесткое офисное кресло. Ответить на вопрос «Нужны ли офисы сегодня и завтра?» попробовал консультант международной компании COLLIERS Максим Василевский на прошедшем в Минске семинаре «Инвестиции в коммерческую недвижимость: самое время?».
Ситуация со спросом кардинально поменялась
В начале Максим рассказал о том, какая офисная недвижимость может быть введена в эксплуатацию в Минске в этом году. Это как проекты, идущие по графику, так и «долгострои», завершение строительства которых было перенесено с 2020-го. По самым оптимистичным прогнозам в этом году столица может получить до 130 тысяч «квадратов» новых офисных площадей: бизнес-центры ShanterHill, Campus, «Пассаж», «Магнит Минска», БЦ на улице Некрасова и ex-Кемпински. Для наглядности – это примерно 6 «Футурисов» (площадь этого делового центра порядка 22 тысяч «квадратов»). Освоит ли Минск новые квадратные метры офисных пространств?
- Мы видим, что за 2020-й год ситуация со спросом кардинально поменялась. Если в первом полугодии спрос в три раза превышал предложения (были ситуации, когда за помещение в 300 «квадратов» в центре Минска торговались сразу несколько компаний, повышая ставки с 18 до 24 евро), то во втором полугодии все перевернулось: теперь предложение в три раза выше, чем спрос. Конечно, арендодателям сейчас непросто: срок экспозиции помещений заметно увеличился, а текущие арендаторы хотят скидок и пересмотра условий договоров.
Говоря об арендных ставках, Максим отметил, что они снизились во всех офисных сегментах, а вот показатель вакантности пока что не сильно изменился. Объясняется это тем, что в офисных центрах в этом году наблюдалось много ротационных изменений: кто-то съезжал, кто-то заезжал на его место.
В Европу переехало два «Футуриса» с айтишниками
Отдельной строкой стоит поговорить о релокейте, который начался в августе и продолжается по сей день.
- Если считать релокантов в самолетах «Белавиа», то в Литву уже улетело 4 самолета с айтишниками, в Украину – 5, а в Польшу – целых 12 бортов по 200 человек. Если перевести эти цифры в те же «Футурисы», то из Беларуси выехало два подобных бизнес-центра. Порядка 4400 человек. Для бизнес-климата – это очень нехороший знак, и на самом деле из-за этих отъездов экономика Беларуси, как и, собственно, местные риэлтеры потерпят убытки. В любом случае, ажиотаж будет меньше, а ставки – ниже.
Максим привел цифры 2019 года, когда в ПВТ активно вступали новые компании, а 2100 человек айтишников переехали в Беларусь из других стран. Теперь, к сожалению, идет обратный процесс. Кто-то отказывается от части офисов, а кто-то увозит бизнес из Беларуси целиком.
- Учитывая все это, конечно, в 2021 году арендные ставки будут идти вниз, вопрос – насколько.
Офисная недвижимость должна будет подстроиться под новые форматы
Спустя год работы на «удаленке», у многих собственников бизнесов, появился страх, что люди вообще не захотят возвращаться в офис, а продолжат работать из дома. Максим привел пример исследования 7,5 тысяч респондентов из 61 страны. Согласно его результатам, несмотря на все «плюшки» работы дома, офис для работы по-прежнему нужен, и люди в него вернутся. Так, респонденты отметили, что несмотря на то, что дома ведется меньше спонтанных бесед и каких-то отвлекающих диалогов с коллегами, оказалось – именно за счет них в офисе быстрее рождаются необычные идеи или новые решения. Другой момент - теперь сотрудники не готовы ходить в офис на полный день. Люди хотят иметь возможность работать из дома, если это им необходимо. Именно под эти потребности и должна подстраиваться офисная недвижимость. Рабочее пространство должно быть гибким, а рабочие места – универсальными, чтобы их могли использовать под свои нужды разные сотрудники.
- Что касается Беларуси, то я предполагаю, что с окончанием пандемии большинство компаний будут постепенно отменять «удаленку» и возвращаться к классической схеме работы. При этом 20% сотрудников могут по-прежнему остаться на «удаленке».
Так что 2021 году рынок офисной недвижимости ждет уменьшение доли IT-сектора, ценовое равновесие (до этого условия и цены диктовали арендодатели), снижение ставок и пересмотр договоров, изменения планировочных решений (подстройка пространств под новые реалии), принятие постковидных мер.
Фото предоставлено организаторами конференции.
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Отношение к офису, как к единственному месту, подходящему для плодотворной работы, за последний год претерпело значительные изменения. «Благодаря» пандемии...
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