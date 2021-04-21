НББ прокомментировал указ о валютном регулировании

В Национальном банке дали комментарий по поводу подписанного указа о валютном регулировании. Там отметили, что указ отменяет целый ряд ограничений.

Нацбанк отмечает, что отмена указа №301 исключает нормы, регламентирующие порядок использования инструмента регулирования, предполагающего обязательную продажу иностранной валюты.

Отмена указа №204 лишает Нацбанк права единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключает нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования.

Напомним, что Александр Лукашенко 20 апреля подписал Указ № 154, которым признаются утратившими силу сразу два документа Указ № 240 от 12 мая 2009 года «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и Указ № 301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты». Указом №154 законодательство приводится в соответствие с законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля».

Данный документ закрепляет возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях «угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».