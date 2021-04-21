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НББ прокомментировал указ о валютном регулировании
21.04.2021 14:23 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Национальном банке дали комментарий по поводу подписанного указа о валютном регулировании. Там отметили, что указ отменяет целый ряд ограничений.
Нацбанк отмечает, что отмена указа №301 исключает нормы, регламентирующие порядок использования инструмента регулирования, предполагающего обязательную продажу иностранной валюты.
Отмена указа №204 лишает Нацбанк права единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключает нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования.
Напомним, что Александр Лукашенко 20 апреля
Данный документ закрепляет возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях «угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».
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В Национальном банке дали комментарий по поводу подписанного указа о валютном регулировании. Там отметили, что указ отменяет целый ряд ограничений.
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