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НББ прокомментировал указ о валютном регулировании

21.04.2021 14:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Национальном банке дали комментарий по поводу подписанного указа о валютном регулировании. Там отметили, что указ отменяет целый ряд ограничений.

Нацбанк отмечает, что отмена указа №301 исключает нормы, регламентирующие порядок использования инструмента регулирования, предполагающего обязательную продажу иностранной валюты.

Отмена указа №204 лишает Нацбанк права единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключает нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования.

Напомним, что Александр Лукашенко 20 апреля подписал Указ № 154, которым признаются утратившими силу сразу два документа  Указ № 240 от 12 мая 2009 года «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и Указ № 301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты». Указом №154 законодательство приводится в соответствие с законом № 36-З от 30 июня 2020 года «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля».

Данный документ закрепляет возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях «угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Национальном банке дали комментарий по поводу подписанного указа о валютном регулировании. Там отметили, что указ отменяет целый ряд ограничений.
 
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