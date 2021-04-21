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Новые выборы уже в этом году и права человека. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюции по Беларуси
21.04.2021 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Беларуси: с требованиями к белорусским властям начать широкий национальный диалог, провести новые президентские выборы уже в этом году и расследовать многочисленные факты нарушений прав человека.
Проект резолюции о срочной необходимости проведения реформы избирательной системы в Беларуси представлял член ПАСЕ, лорд Давид Бленкатра.
Бленкатра отметил, что рекомендации, прописанные в докладе, основаны на итогах наблюдений за предыдущими выборами в Беларуси, поскольку на выборах в августе наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы не работали.
— При подготовке доклада я постарался выйти на все заинтересованные стороны, включая белорусские власти. К сожалению, власти не ответили на нашу анкету, они попросту проигнорировали мое предложение о взаимодействии и общении. Как ответили другие стороны? Положительно и конструктивно, я хочу особенно поблагодарить гражданское общество Беларуси, — заявил Давид Бленкатра.
Автор доклада подчеркнул, что документ содержит нейтральные рекомендации. Но это не значит, что Парламентская ассамблея нейтрально относится к тому, что происходит в Беларуси.
— Мы не нейтральны, мы осуждаем то, что происходит, и в резолюции говорится о неспособности белорусских властей обеспечить реформу избирательной системы на протяжении нескольких десятилетий, — заявил Бленкатра.
По словам парламентария, цель всех принимающихся в адрес Беларуси резолюций — обеспечить новые выборы в Беларуси, чтобы они были свободными и справедливыми.
Проект резолюции «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» представила член ПАСЕ, Александра Луи, которая заявила, что борьба с безнаказанностью — принципиальный вопрос и Совет Европы должен послать четкий сигнал тем, кто нарушает права человека, дать им понять, что они будут отвечать за свои действия.
— Мы уже видели, что судебный аппарат Беларуси не способен к правосудию и политически сдерживается, поэтому представители сил правопорядка до сих пор не преследуются по закону, даже если они убили человека. Напротив, преследуются врачи, адвокаты, правозащитники и журналисты, которые пытаются задокументировать такие действия, — заявила Александра Луи.
Освобождение лидеров оппозиции, журналистов, мирных демонстрантов должно стать приоритетом Совета Европы.
Спецпредставитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык считает, что резолюции показывают, что международное сообщество на стороне белорусского народа.
— Очень важно, что голоса почти 800 тысяч граждан Беларуси в поддержку переговоров [проголосовавших на платформе «Голос"] были услышаны международным сообществом. Резолюция и доклад о реформе выборов предлагают ряд конкретных мер для проведения досрочных выборов новой ЦИК даже на основе действующего законодательства. Эти предложения мы уже учли при подготовке
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Новые выборы уже в этом году и права человека. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюции по Беларуси
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Беларуси: с требованиями к белорусским властям начать широкий национальный диалог, провести новые...
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