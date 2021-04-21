Новые выборы уже в этом году и права человека. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюции по Беларуси

Источник материала: Tut.by

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Беларуси: с требованиями к белорусским властям начать широкий национальный диалог, провести новые президентские выборы уже в этом году и расследовать многочисленные факты нарушений прав человека.



Фото: assembly.coe.int

Проект резолюции о срочной необходимости проведения реформы избирательной системы в Беларуси представлял член ПАСЕ, лорд Давид Бленкатра.

В резолюции «Срочная необходимость реформы выборов в Беларуси» указывается, что система проведения выборов в Беларуси «стала движущим фактором нынешнего политического, экономического и правозащитного кризиса». Резолюция призывает: • К всесторонней реформе выборов в Беларуси, которая должна привести избирательные законы и практику в соответствие с международными стандартами; • Реформа должна гарантировать независимость и беспристрастность избирательных комиссий, создать единый публичный реестр избирателей, отрегулировать досрочное голосование, обеспечить прозрачность подсчета голосов, позволить местное и международное наблюдение, установить четкие и менее жесткие критерии для регистрации кандидатов, обеспечить возможность судебного обжалования всех решений комиссий; • ПАСЕ учитывает, что многие белорусские и международные структуры призывают к проведению досрочных выборов на базе существующего избирательного законодательства. И подчеркивает, что «такие выборы могут быть признаны достаточно свободными и справедливыми, только если независимая и беспристрастная ЦИК сможет посредством положений, решений, распоряжений или инструкций воплотить в жизнь как можно больше из перечисленных выше требований, а местные и международные наблюдатели смогут наблюдать за всем избирательным процессом»; • Резолюция также призывает «власти Беларуси и все заинтересованные стороны срочно провести широкий диалог, чтобы обеспечить мирный выход из кризиса».

Бленкатра отметил, что рекомендации, прописанные в докладе, основаны на итогах наблюдений за предыдущими выборами в Беларуси, поскольку на выборах в августе наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы не работали.



Член ПАСЕ, лорд Давид Бленкатра. Фото: assembly.coe.int

— При подготовке доклада я постарался выйти на все заинтересованные стороны, включая белорусские власти. К сожалению, власти не ответили на нашу анкету, они попросту проигнорировали мое предложение о взаимодействии и общении. Как ответили другие стороны? Положительно и конструктивно, я хочу особенно поблагодарить гражданское общество Беларуси, — заявил Давид Бленкатра.

Автор доклада подчеркнул, что документ содержит нейтральные рекомендации. Но это не значит, что Парламентская ассамблея нейтрально относится к тому, что происходит в Беларуси.

— Мы не нейтральны, мы осуждаем то, что происходит, и в резолюции говорится о неспособности белорусских властей обеспечить реформу избирательной системы на протяжении нескольких десятилетий, — заявил Бленкатра.

По словам парламентария, цель всех принимающихся в адрес Беларуси резолюций — обеспечить новые выборы в Беларуси, чтобы они были свободными и справедливыми.

Проект резолюции «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» представила член ПАСЕ, Александра Луи, которая заявила, что борьба с безнаказанностью — принципиальный вопрос и Совет Европы должен послать четкий сигнал тем, кто нарушает права человека, дать им понять, что они будут отвечать за свои действия.

В резолюции «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» подчеркивается, что «мирные протесты после фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года были жестко подавлены режимом Александра Лукашенко, а многие протестующие были арестованы и подверглись пыткам». Резолюция указывает, что причастные к подобным нарушениям прав человека не были призваны к уголовной ответственности. Резолюция призывает: Власти Беларуси должны вступить в диалог с народом и подчеркивает, что диалог «является единственным путем остановить насилие и нарушения прав человека и провести новые демократические выборы, чтобы выйти из политического кризиса»;

Освободить всех политзаключенных, немедленно прекратить пытки и бесчеловечное обращение с оппонентами режима;

Завести уголовные дела против тех, кто совершает преступления против белорусского народа; Со стороны Совета Европы предложить Беларуси присоединиться к Европейской конвенции о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

Совет Европы должен требовать в своих отношениях с Беларусью немедленного освобождения всех политических заключенных и прекращения кампании репрессий против протестующих и их семей, а также поставить это требование в зависимость от любого технического сотрудничества и любого движения на пути к возможному вступлению Беларуси в Совет Европы;

Изучить возможности использования Совета Европы в качестве посреднической платформы для диалога между властями и оппозицией.

— Мы уже видели, что судебный аппарат Беларуси не способен к правосудию и политически сдерживается, поэтому представители сил правопорядка до сих пор не преследуются по закону, даже если они убили человека. Напротив, преследуются врачи, адвокаты, правозащитники и журналисты, которые пытаются задокументировать такие действия, — заявила Александра Луи.

Освобождение лидеров оппозиции, журналистов, мирных демонстрантов должно стать приоритетом Совета Европы.

Спецпредставитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык считает, что резолюции показывают, что международное сообщество на стороне белорусского народа.

— Очень важно, что голоса почти 800 тысяч граждан Беларуси в поддержку переговоров [проголосовавших на платформе «Голос"] были услышаны международным сообществом. Резолюция и доклад о реформе выборов предлагают ряд конкретных мер для проведения досрочных выборов новой ЦИК даже на основе действующего законодательства. Эти предложения мы уже учли при подготовке проектов положений . Резолюции показывают, что международное сообщество на стороне белорусского народа и выхода из кризиса путем переговоров и новых выборов, — прокомментировал TUT.BY принятые резолюции Александр Шлык.