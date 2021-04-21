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Популярные крекеры и сушеную рыбу запретили продавать в Беларуси
21.04.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр – Sputnik. Украинские крекеры и российскую сушеную рыбу запретили продавать в Беларуси, об этом рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Речь о известной украинской марке печенья Tuc. В соленом крекере специалисты нашли консервант Е223, который препятствует размножению бактерий, сохраняя тем самым целостность продукта. Однако он токсичен для человека и может вызвать серьезные аллергические реакции.
Добавку с самого начала использовали при производстве продукта, который уже несколько лет реализуют в Беларуси. Кроме того, использование пиросульфита заявлено на упаковке. Таким образом, Госстандарт запрещает продавать и ввозить в страну эти виды украинского печенья с 22 апреля.
Что касается рыбы, под санкции Госстандарта попали сушено-вяленая путассу пластами и кусочками, а также сушено-вяленый минтай из Санкт-Петербурга, сушеная вобла из Ярославской области и сушеная путассу из Китая. В продуктах найдена сорбиновая кислота Е200, сорбат калия Е202, бензоат натрия Е211. Рыба также запрещена к реализации и ввозу на территорию Беларуси.
Напомним, ранее ведомство
До этого Государственный комитет по стандартизации Беларуси выявил целый
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В блэк-лист Госстандарта попало печенье со вкусами "копченых колбасок" и "сыра", щедро сдобренное пиросульфитом натрия, который опасен для человека.
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