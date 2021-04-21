Популярные крекеры и сушеную рыбу запретили продавать в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 апр – Sputnik. Украинские крекеры и российскую сушеную рыбу запретили продавать в Беларуси, об этом рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Речь о известной украинской марке печенья Tuc. В соленом крекере специалисты нашли консервант Е223, который препятствует размножению бактерий, сохраняя тем самым целостность продукта. Однако он токсичен для человека и может вызвать серьезные аллергические реакции.

Добавку с самого начала использовали при производстве продукта, который уже несколько лет реализуют в Беларуси. Кроме того, использование пиросульфита заявлено на упаковке. Таким образом, Госстандарт запрещает продавать и ввозить в страну эти виды украинского печенья с 22 апреля.

Что касается рыбы, под санкции Госстандарта попали сушено-вяленая путассу пластами и кусочками, а также сушено-вяленый минтай из Санкт-Петербурга, сушеная вобла из Ярославской области и сушеная путассу из Китая. В продуктах найдена сорбиновая кислота Е200, сорбат калия Е202, бензоат натрия Е211. Рыба также запрещена к реализации и ввозу на территорию Беларуси.

Напомним, ранее ведомство запретило к продаже кофейные растворимые напитки 3 в 1 торговых марок Jacobs ("Мягкий" и "Классика") и "Жокей" ("Крепкий", "Мягкий", "Карамель"), объяснив это тем, что "продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза". В частности, при производстве напитков использовались неблагоприятные для здоровья подсластители – ацесульфам калия (Е950) и аспартам (Е951) совместно с сахаром.

До этого Государственный комитет по стандартизации Беларуси выявил целый ряд фасованных сухофруктов , опасных для здоровья, запретил к реализации некачественную кабачковую икру российского производителя, а также временно приостановил продажу автомобилей Skoda Rapid .

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