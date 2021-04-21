Минск и Пекин наращивают онлайн-торговлю

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Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже . Экспорт цемента вырос без малого в пять раз - до $10,2 млн. На долю лесопродукции пришлось почти 70 % от общего объема продаж в первом квартале. Сейчас на внешние рынки в основном поставляются пиломатериалы, однако с учетом популярности зеленой энергетики в Европе ожидается рост спроса на белорусские топливные гранулы, считают на бирже. В то же время онлайн-торговлю наращивают Минск и Пекин. В эпоху пандемии, когда офлайн-переговоры поставлены на паузу, биржевые торги стали надежным механизмом активизации торговых операций.

И действительно, темпы роста торговли на дистанции растут кратно. Накануне в этом убедился посол Китая в нашей стране, посетив Белорусскую универсальную товарную биржу. Она обеспечивает скорость и удобство заключения сделок. В чем еще секрет успеха биржевых операций и какие белорусские товары через эту площадку уезжают в Китай - расскажет Ольга Анищенко.

К пулу биржевых участников, а это, к слову, порядка 60 стран! - Китай присоединился менее двух лет назад. Потому о динамике торговли можно судить лишь в сравнении с пандемийным 2020-м, поясняет глава белорусской биржи. Но навскидку - как бы ни завершился нынешний год, интерес к торговле на дистанции лишь крепнет. 13,5 миллионов долларов по итогам прошлого года, конечно, не чета традиционным способам поставок между Минском и Пекином. Но для старта результат не плох, уверены обе стороны. А первый квартал нынешнего года добавил еще порядка 8 миллионов! На бирже заверяют - это удобно и быстро! Так что потенциал с учетом масштабов Поднебесной может вскоре превысить самые смелые ожидания.











Увидеть и понять, как работают механизмы биржевых торгов, накануне приехал посол Китая в нашей стране. Интерес понятен: если лишь первый год сотрудничества онлайн приносит результат, содействие по дипломатической линии может ускорить торговые темпы. Уже сегодня в числе постоянных партнеров белорусской биржи порядка 40 китайских компаний. Пандемия в случае с биржей вовсе не помеха - скорее, наоборот, стимул укрепить торговые связи, исключив личные контакты контрагентов.

Ежедневно на Белорусской товарной бирже заключается больше двух тысяч сделок. Работа кипит в режиме реального времени: контрагенты получают договоры, тут же подписывают, перечисляют деньги. Инструментарий, разработанный биржей, позволяет проводить все операции максимально оперативно!

Через биржу в Китай уезжают белорусские пиломатериалы, сухое молоко и рапсовое масло. Планируются сделки по покупке белорусского сахара. Но стороны обоюдно рассчитывают нарастить свое присутствие на рынках - и в объемах, и в линейке поставок. И биржа - верный путь для расширения торговли по линии Минск - Пекин.