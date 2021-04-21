﻿ Минск и Пекин наращивают онлайн-торговлю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск и Пекин наращивают онлайн-торговлю

21.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже. Экспорт цемента вырос без малого в пять раз - до $10,2 млн. На долю лесопродукции пришлось почти 70 % от общего объема продаж в первом квартале. Сейчас на внешние рынки в основном поставляются пиломатериалы, однако с учетом популярности зеленой энергетики в Европе ожидается рост спроса на белорусские топливные гранулы, считают на бирже. В то же время онлайн-торговлю наращивают Минск и Пекин. В эпоху пандемии, когда офлайн-переговоры поставлены на паузу, биржевые торги стали надежным механизмом активизации торговых операций.

И действительно, темпы роста торговли на дистанции растут кратно. Накануне в этом убедился посол Китая в нашей стране, посетив Белорусскую универсальную товарную биржу. Она обеспечивает скорость и удобство заключения сделок. В чем еще секрет успеха биржевых операций и какие белорусские товары через эту площадку уезжают в Китай - расскажет Ольга Анищенко.

К пулу биржевых участников, а это, к слову, порядка 60 стран! - Китай присоединился менее двух лет назад. Потому о динамике торговли можно судить лишь в сравнении с пандемийным 2020-м, поясняет глава белорусской биржи. Но навскидку - как бы ни завершился нынешний год, интерес к торговле на дистанции лишь крепнет. 13,5 миллионов долларов по итогам прошлого года, конечно, не чета традиционным способам поставок между Минском и Пекином. Но для старта результат не плох, уверены обе стороны. А первый квартал нынешнего года добавил еще порядка 8 миллионов! На бирже заверяют - это удобно и быстро! Так что потенциал с учетом масштабов Поднебесной может вскоре превысить самые смелые ожидания.  

Минск и Пекин наращивают онлайн-торговлю


Увидеть и понять, как работают механизмы биржевых торгов, накануне приехал посол Китая в нашей стране. Интерес понятен: если лишь первый год сотрудничества онлайн приносит результат, содействие по дипломатической линии может ускорить торговые темпы. Уже сегодня в числе постоянных партнеров белорусской биржи порядка 40 китайских компаний. Пандемия в случае с биржей вовсе не помеха - скорее, наоборот, стимул укрепить торговые связи, исключив личные контакты контрагентов.

Ежедневно на Белорусской товарной бирже заключается больше двух тысяч сделок. Работа кипит в режиме реального времени: контрагенты получают договоры, тут же подписывают, перечисляют деньги. Инструментарий, разработанный биржей, позволяет проводить все операции максимально оперативно!

Через биржу в Китай уезжают белорусские пиломатериалы, сухое молоко и рапсовое масло. Планируются сделки по покупке белорусского сахара. Но стороны обоюдно рассчитывают нарастить свое присутствие на рынках - и в объемах, и в линейке поставок. И биржа - верный путь для расширения торговли по линии Минск - Пекин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже. Экспорт цемента вырос без малого в пять раз - до $10,2...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Популярные крекеры и сушеную рыбу запретили продавать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by