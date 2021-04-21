Минский технопарк прирастает новыми резидентами

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Инновационный бизнес вложения на перспективу. Минский городской технопарк расширяет производственные площади и пополняется новыми резидентами. Сегодня их уже более 40. Так, среди новоселов - предприятие по разработке и производству имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации, а также новые экспортные рынки.

Взамен от государства они получают льготы и преференции на налоги и аренду помещений, много и других бонусов. А в планах - сотрудничество с такими технокластерами, как "Сколково" и наш "Великий Камень". О том, как заработать на интеллекте и ноу-хау - репортаж Алексея Кондратенко.

Новые резиденты и возможности Минского городского технопарка

Нанотехнологии на службе аграриев и садоводов! Одна из актуальных разработок компании-резидента Минского городского технопарка - микроудобрения. Особенность ноу-хау - два в одном: это и подкормка растений, и их защита. Все дело в инновационной формуле и особых, полезных микроэлементах.

Татьяна Самсонова, директор инновационного предприятия: "Мы применяем микроэлементы, которые получены с помощью нанотехнологий. Это очень маленькие частицы, которые легко проникают в мембраны клеток. В составе его есть такие элементы, как медь и никель. В нашем случае это цитрат меди. Это органические микроэлементы. Они 100 % усваиваются, они не только питают клетку, но и защищают от всех грибковых заболеваний".





Нанопольза от серебра

Еще один вид ноу-хау из категории органической дезинфекции. Здесь вся нанопольза от серебра.

Роман Косарь, замдиректора инновационного предприятия: "Наше средство может применяться для дезинфекции детских комнат, салонов автомобилей, так как в составе имеются ионы серебра, они образуют пленку из ионов, и, если поверхность не смывать, то они до 30 дней могут бороться со всеми известными бактериями".

Разработки компаний-резидентов наукоемкие. Среди них и новичок - предприятие по производству имплантов и медицинских инструментов. Чтобы вернуть к жизни человека после травмы, иногда нужны "титанические" усилия. Поэтому и металл в этом деле буквально соответствующий - титан. Один из видов его обработки - на станке, который собрали соседи, другой - резидент технопарка.











Михаил Тамбовцев, начальник производства инновационного предприятия: "Он идет биоинертный - вживляется и срастается с костной тканью и хорошо заживают травмы, переломы. Этот станок разрабатывался именно под наши требования, чтобы резать титан на нем определенной толщины".





Промышленники медбиотехпрофиля сотрудничают с ведущими РНПЦ страны

Юрий Палатенко, коммерческий директор инновационного предприятия: "У медиков есть какие-то мысли по созданию новой продукции и внедрению новых технологий, и мы эти мысли воплощаем в металл. Это продукция спинальной хирургии, для нейрохирургов, офтальмологов, онкологов".

Минский городской технопарк вырос на месте бывших корпусов старого мясокомбината. Цеха выдержали нагрузку от постоянных реконструкций и модернизации. Впрочем, многое построили с нуля. Только в прошлом году - плюс 10 тысяч новых квадратных метров.

У каждого резидента новое, просторное помещение. В таком производственном боксе можно разместить даже самое сложное оборудование. Плюс необходимое температура и освещение - все сделано по принципу максимального комфорта.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка: "В этом году мы справимся и введем второй пусковой комплекс. Новые арендаторы уже заселяются. Рядом находятся производственный цех, офисы, комнаты для мастеров, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи - все в одном. Фактически предприятия, которые приходят к нам, получают весь комплекс необходимой инфраструктуры"

Минский городской технопарк отметит 10-летие

Плюс более чем у 40 компаний с "индустриальной" пропиской на улице Солтыса - льготы на налоги и на аренду площадей. Здесь развивают и образовательные программы, а в планах сотрудничество и с другими крупными научно-техническими площадками Беларуси и России. Такой "весомый" деловой портфель для молодого юбиляра мегаполиса. Этой осенью Минскому городскому технопарку - 10. Алексей Кондратенко и Виктор Борисов. Сфера интересов.