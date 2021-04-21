﻿ Деловой совет ЕАЭС обсуждает создание автономной платежной системы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Деловой совет ЕАЭС обсуждает создание автономной платежной системы

21.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Евразийском экономическом союзе обсуждают создание автономной платежной системы. Один из аспектов - дедолларизация взаимных расчетов. Об этом говорили на Деловом совете ЕАЭС. На заседании рассматривались вопросы взаимодействия ЕЭК с бизнесом, а также участия делового сообщества в реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Также говорили о Кодексе добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей пятерки и проекте Международного договора о регулировании трансграничного оборота данных в ЕАЭС. Министры Евразийской экономической комиссии в этом году проведут в странах Союза более 40 встреч с представителями бизнес-сообщества. Алина Лаппо подробнее о переговорах.

Вопросы совершенствования сотрудничества Евразийской экономической комиссии с бизнесом, участие делового сообщества ЕАЭС в реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также планы на будущее, в частности, проведение порядка 40 встреч с представителями деловых кругов - такие важные вопросы обсуждали на заседании Консультативного комитета во взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. Кроме того, на повестке и сотрудничество с малым и средним бизнесом.

Помимо этого участникам заседания представили и разработанный Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей в государствах ЕАЭС. В планах также - создание совместных продуктов, улучшение делового климата и повышение эффективности таможенного и технического регулирования.

Особое внимание на заседании - созданию автономной платежной системы в ЕАЭС, а также некоторые аспекты формирования единого рынка в сфере лекарственных препаратов. В план по реализации стратегических целей до 2025 года вошло более 500 мероприятий, половину из которых планируется выполнить уже к концу следующего года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Евразийском экономическом союзе обсуждают создание автономной платежной системы. Один из аспектов - дедолларизация взаимных расчетов. Об этом говорили на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк объяснил, что за указ о валютных ограничениях подписал Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by