Деловой совет ЕАЭС обсуждает создание автономной платежной системы

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В Евразийском экономическом союзе обсуждают создание автономной платежной системы. Один из аспектов - дедолларизация взаимных расчетов. Об этом говорили на Деловом совете ЕАЭС. На заседании рассматривались вопросы взаимодействия ЕЭК с бизнесом, а также участия делового сообщества в реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Также говорили о Кодексе добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей пятерки и проекте Международного договора о регулировании трансграничного оборота данных в ЕАЭС. Министры Евразийской экономической комиссии в этом году проведут в странах Союза более 40 встреч с представителями бизнес-сообщества. Алина Лаппо подробнее о переговорах.

Вопросы совершенствования сотрудничества Евразийской экономической комиссии с бизнесом, участие делового сообщества ЕАЭС в реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также планы на будущее, в частности, проведение порядка 40 встреч с представителями деловых кругов - такие важные вопросы обсуждали на заседании Консультативного комитета во взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС. Кроме того, на повестке и сотрудничество с малым и средним бизнесом.

Помимо этого участникам заседания представили и разработанный Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей в государствах ЕАЭС. В планах также - создание совместных продуктов, улучшение делового климата и повышение эффективности таможенного и технического регулирования.

Особое внимание на заседании - созданию автономной платежной системы в ЕАЭС, а также некоторые аспекты формирования единого рынка в сфере лекарственных препаратов. В план по реализации стратегических целей до 2025 года вошло более 500 мероприятий, половину из которых планируется выполнить уже к концу следующего года.

