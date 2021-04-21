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Курсы валют
21.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп к доллару и российскому рублю и ослаб к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 59 копеек, евро 3 рубля 12 копеек, и 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и российскому рублю и ослаб к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 59 копеек, евро 3 рубля 12 копеек, и 3 рубля 40...
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