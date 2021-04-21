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Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на БУТБ

21.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже. На долю лесопродукции в первом квартале пришлось 67 % от общего объема экспорта, таким образом, ведущими экспортерами стали предприятия лесопромышленного комплекса. Сейчас на внешние рынки в основном поставляются пиломатериалы, однако с учетом популярности зеленой энергетики в странах Европы аналитиками ожидается рост спроса и на белорусские топливные гранулы.

 
 
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Продавцы лесопродукции и цемента возглавили рейтинг экспортеров на Белорусской универсальной товарной бирже. На долю лесопродукции в первом квартале пришлось 67 %...
 
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