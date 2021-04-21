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Меры по реализации указа о маркировке товаров можно обсудить на Правовом форуме

21.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Налоговое ведомство предлагает белорусам обсудить меры по реализации указа о маркировке товаров. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 29 апреля. Обсуждаемый документ корректирует порядок маркировки товаров контрольными знаками. Создаваемая система маркировки будет аккумулировать информацию об обороте товаров, а их перечень определяется правительством.

 
 
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Налоговое ведомство предлагает белорусам обсудить меры по реализации указа о маркировке товаров. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме...
 
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